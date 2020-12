Carmen Villalobos fascina en un look sencillo con pantalones de mezclilla y playera tie-dye

Además de ser una de las actrices favoritas del público latinoamericano gracias a su impecable actuación protagónica en telenovelas de éxito como Sin senos sí hay paraíso, Carmen Villalobos es un absoluto referente de estilo casual. La actriz continuamente atrae a millones en sus redes sociales presumiendo sus espectaculares estilismos para el día a día en los que combina a la perfección las tendencias del momento con prendas básicas atemporales.

Y recientemente, la estrella reafirmó que sin duda en la sencillez está el gusto al mostrar un look espontáneo, polivalente y construido únicamente con piezas que no pueden faltar en el guardarropa perfecto para un paseo por la ciudad.

Carmen Villalobos enamora en jeans y playera tie-dye

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete colombiana causó furor entre sus más de 16 millones de seguidores al compartir una selfie el pasado 10 de diciembre en la que luce hermosa y coqueta con un atuendo sencillo y práctico, pero no menos estiloso, con el acaparó la atención y robó corazones.

En la postal, Carmen modela muy sonriente desde el suelo de una habitación ataviada en una playera básica con estampado tie-dye en blanco y azul que combinó con un par de clásicos skinny jeans azules tiro alto y remató con unas estilosas zapatillas deportivas estilo “chunky” blancas con detalles en morado, rojo y gris.

Aunque no lució ningún accesorio, no le hicieron falta para brillar a la protagonista de telenovelas, quien complementó su look simple con un maquillaje suave que resaltó el resplandor natural de su rostro y con su corta cabellera rubia peinada en ondas effortless chic.

“Terminé mi día de trabajo. Besitos para todos”, escribió en la descripción del post la actriz que actualmente se encuentra grabando la nueva versión de Café con aroma de mujer, una telenovela donde por primera vez dará vida a una antagonista.

Como era de esperarse, la publicación rápidamente desató una oleada de reacciones por partes de sus admiradores en la red social y compañeros en el medio artístico, quienes en centenares de comentarios le hicieron saber lo guapa que se veía con la sencilla apuesta de moda.

“Qué bonita”, “Demasiado hermosa”, “Divina”, “Hermosa como siempre”, “Estás súper preciosa” y “Cada día más bella estás”, fueron algunos de los elogios que recibió la eterna ‘Catalina Santana’ al pie del post con más de 100 mil likes.

