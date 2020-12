Recuerda la vez que Jaime Camil casi fue el novio de 'La nena' en "Una familia de diez"

Aunque Una familia de diez ha estado repleta de un sinfín de divertidos y entrañables momentos protagonizados por la cuantiosa familia de ‘Plácido López’ dentro de su estrecho departamento en la Ciudad de México, sin duda uno de los instantes más memorables fue el día que ‘La nena’ presentó a su novio, ‘Aldolfo’, a sus familiares.

En la primera entrega del exitoso programa de comedia, estrenada en 2007, los ‘López’ se sorprendieron al descubrir que la juiciosa hija de ‘La tía Licha’ y orgullo de la familia tenía pareja a escondidas, un secreto que luchó por mantener llegando incluso a cumplir los sobornos de su prima ‘Martina’ y de su abuelo ‘Arnoldo’ para comprar su silencio.

A pesar de efectuar lo que le pedían, todos terminan enterándose y la noticia cayó muy mal a su mamá, quien le prohibía tener novio después de la terrible decepción amorosa que sufrió con ‘Carlos’. Tras días de pleitos entre madre e hija, a la familia se le ocurre invitar al enamorado de la sobrina de ‘Renata’ a una cena para conocerlo y cesar así la pelea.

Al principio, el saber que se llamaba ‘Aldolfo’, no le dio un muy buen presentimiento al clan, pero igualmente se enfundaron con sus mejores ropas el día concertado para el encuentro y aguardaron su llegada; no obstante, la sorpresa fue enorme cuando, a la hora pautada para la cena, llegó a su morada nada y más y nada menos que el mismísimo Jaime Camil.

Durante el episodio 17 de la primera temporada de Una familia de diez, el afamado actor tuvo una participación especial inolvidable interpretándose a sí mismo. En este cómico capítulo de la popular sitcom, él llega al apartamento de los ‘López’ por equivocación cuando esperaban a ‘Aldolfo’, por lo que todos terminaron creyendo que él era la pareja de ‘La nena’.

Como recordaremos, la familia se preparó muy bien para recibir por primera vez al misterioso novio de la querida sobrina de ‘Plácido’. El día de la cena, su llegada generaba grandes expectativas pues, al igual que los espectadores, no resistían la curiosidad de saber cómo era el dueño del corazón de esta maestra de kínder suplente.

Cuando finalmente sonó el timbre en el momento más esperado, el patriarca del clan les pidió a todos tomar sus posiciones para dar una buena impresión, pero los impresionados fueron ellos al ver entrar a su humilde departamento al galán de telenovelas.

Los ‘López’ quedaron boquiabiertos al ver al guapo hombre frente a su puerta saludándolos; por fortuna, ‘Plácido’ reaccionó y lo invitó a pasar.

Las más impresionadas en el living room eran ‘Martina’, quien había apostado que el novio de ‘La nena’ sería un “naco” y un “adefesio”, y ‘Renata’ quien volvió a tener esa mirada lujuriosa de su juventud.

“¿Cómo le hizo la naca de ‘La nena’ para ligarse ese bombón?”, se preguntó en shock la hermana de ‘Plutarco’, un comentario al que su mamá replicó sin medirse: “¿Bombón? ¡Bombonsísimo!”.

Igualmente, ‘Gaby’ quedó embelesada con el joven, mientras ‘Plutarco’ resistía sus celos al ver a su novia tan cautivada.

‘Plácido’, por su parte, estaba gratamente complacido con el invitado. Incluso ‘Licha’, quien había decidido no acudir a la cena y quedarse en la azotea, quedó con “el ojo cuadrado” cuando bajó al apartamento y vio al supuesto novio de su hija sentado en la sala.

Luego de las reacciones efusivas de la familia mientras ‘La nena’ se cambiaba, y que ‘La tía Licha’ incluso lo llamara el “nuero más guapo”, el joven comenzó a darse cuenta de que se había confundido de departamento; empero, sin darle tiempo de pensar, ‘Plácido’ comenzó a presentarle uno a uno los miembros de su familia.

Conforme a pasaban los minutos, los nervios del supuesto convidado comenzaban a aumentar ante los peculiares habitantes y, cuando de frente le hicieron preguntas muy íntimas, se convenció de que sin duda se había equivocado e intentó escaparse del lugar.

“¡Yo creo que me tengo que ir!”, expresó mientras era retenido en la puerta por ‘Plácido’, quien le impidió irse porque faltaba que viera a ‘La nena’.

Sin embargo, al preguntarles quién era ella, la familia se echó a reír pensando que se trataba de una broma hasta que la joven enamorada finalmente salió a encontrarse con su amado y lo que halló fue a su familia anonadada con Camil.

Por supuesto, no ocultó su sorpresa al ver al apuesto extraño en su vivienda y rápidamente les aclaró que él no era su pareja.

El actor ratificó que no era el novio de ‘La nena’ y aprovechó el momento para explicarse: resultó que él en realidad estaba esperando a ‘Ernestina’, una mujer que vive en el mismo edificio, a quien iba a conocer ese día pero se equivocó de departamento.

“La verdad, no (soy el novio de ‘La nena’), pero voy a conocer a ‘Ernestina’ hoy y si las cosas no se dan, pues a lo mejor me apunto con ‘La nena”, dijo, intentando culminar la visita de la mejor manera.

“Yo soy actor de una novela que se llama La fea más bella, que seguramente no vieron, vine por ella porque estamos ensayando un musical, El diluvio que viene (…). Creo que hay una confusión muy grande y pido que me disculpen. Creo que me voy. Mucho gusto. ¡Qué familia tan bonita y funcional!”, expresó sarcástico y asustado a su salida del apartamento no sin que antes ‘Tecla’ hiciera su intento para llamar su atención.

En medio de la confusión y vergüenza que sentían con el visitante recién salido de su hogar, el timbre sonó nuevamente y esta vez, al abrir la puerta, la sorpresa al ver al verdadero ‘Aldolfo’ no fue grata.

Y es que de nueva cuenta la familia quedó boquiabierta pero de asombro al conocer al verdadero novio de ‘La nena’, quien se lanzó a los brazos de su enamorado mientras su dramática madre se desmayaba de la desesperanza y el impacto.

“No cabe duda, el amor es ciego”, dijo el jefe del hogar, manifestando en voz alta el pensamiento en común que todos tenían. “No solo es ciego, es espantoso”, remató el abuelo.

Revive el momento en el que Jaime Camil fue confundido con ‘Aldolfo’ en Una familia de diez aquí:

Como sabemos, el amor entre ‘La nena’ y ‘Aldolfo’ prosperó en las siguientes temporadas de Una familia de diez; de hecho, rápidamente tuvieron una hija a la que llamaron ‘Victoria’ y se casaron en una ceremonia de incierta validez. Y aunque hoy por hoy parecen ser muy felices, muchos todavía se preguntan qué le vio la “Subcomandanta” a su “Fofis”.

Las próximas temporadas ya confirmadas de Una familia de diez aterrizarán en las pantallas de Las Estrellas en 2021.

