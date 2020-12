Así de irreconocible luce Jane Kaczmarek, la mamá de Malcolm el de en medio en la serie streaming

La actriz Jane Kaczmarek ha realizado innumerables papeles en televisión y en la pantalla grande, pero sin duda, uno de los personajes que la hicieron más famosa y querida es el de Lois, la alocada madre de Malcolm el de en medio, serie que sigue disponible en Amazon Prime y que se ha ganado la aceptación de los fieles seguidores y nuevas generaciones que no paran de reír con esta historia que se estrenó inicialmente en el 2000 y causó furor.

Pero ya con el paso del tiempo, a pesar de que Kaczmarek se ha mantenido muy activa en otros proyectos, su apariencia ya no es la misma, pues un cabello repleto de canas forman parte de su look actual con el que ha impactado, pues luce irreconocible.

Así de irreconocible luce Jane Kaczmarek, la mamá de Malcolm el de en medio

A pesar de que la interpretación de Jane en esta comedia fue muy alocado y poco trastornado, ella se ganó el cariño de la audiencia, pues pese a todas sus incoherencias y arranques, solía defender a capa y espada a sus hijos en la serie con quienes protagonizó las más divertidas escenas y que se han vuelto inolvidables.

En su juventud, Jane siempre estuvo involucrada en el medio artístico, primero como colaboradora de algunos eventos en los que se codeó con importantes figuras de la televisión, pero luego, al despertarse ese gusto por la actuación emprendió una carrera exitosa que la mantiene aún activa.

Con la serie Malcolm el de en medio es que ella conoció de cerca un mundo inimaginable de aprendizajes, pues a pesar de que en ocasiones también hizo algunos doblajes para importantes producciones, era ahora ella protagonista de un papel tan emblemático y particular.

Su cabellera siempre media y castaña formaban parte de su estilo que logró mantener por muchos años. Sin embargo, para adaptarse a su rol de madre en la comedio debió dejarse crecer un poco más el cabello con el que marcó tendencia con sus peinados abombados.

Luego de su paso por esta serie, Jane ha participado en reconocidos proyectos como La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas especiales, Animal's y This is us. En ellas se muestra más madura y completamente diferente con un cabello platinado, con abundantes canas que hacen ver el paso de los años que sabe lucir con mucho estilo, pues se mantiene intacta con su buen humor y porte.

