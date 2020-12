Jessie Cervantes celebra mil programas al aire en Exa llenos de aprendizajes

Jessie Cervantes cumplirá mil programas al aire en Exa y afirmó que se siente muy motivado de continuar al frente de un programa que le ha dejado muchas satisfacciones y aprendizajes durante los últimos tres años. El columnista de Publimetro destacó que este logro se debe al trabajo en equipo y al contenido de calidad que ofrecen al público.

"Me parece que el éxito del programa tiene que ver con el lenguaje, cómo le hablas a la gente, buscando que todo sea coloquial sin creernos más que nadie. Además es un programa donde caben todos los temas desde espectáculos, deportes, salud, sexo, finanzas personales, mascotas, cine pero todo ello con el sello que nos distingue, que es la manera en cómo nos comunicamos, como si habláramos con amigos", mencionó Jessie Cervantes.

Jessie Cervantes y Alex Lora / Cortesía

El conductor y escritor de libros como Manual para creer en ti y Emociones en sintonía destacó que hace varios años pensó en retirarse de la locución con el fin de explorar otros ámbitos en su carrera. Pero tras un año ausente de las cabinas de radio, Jessie Cervantes decidió comenzar un nuevo programa matutino en Exa, el cual estaba planeado únicamente para estar al aire durante un año.

"Empezamos este proyecto en 2017, el 6 de marzo, la meta era un año porque yo ya me había retirado para explorar otros ámbitos. Luego me encontré con la oportunidad de regresar con este programa en la mañana y lo sorprendente es que el próximo 15 de diciembre cumplimos mil programas, lo cual no estaba para nada planeado", comentó Jessie Cervantes.

Jessie Cervantes y Camilo / Cortesía

El locutor aseguró que uno de los aspectos que hace único el programa es que los artistas invitados, además de hablar de sus proyectos profesionales, tienen la posibilidad de cantar en vivo.

"Bad Bunny ha estado un par de veces, J Balvin, Maluma, René, Enrique Iglesias, Alejandro Fernández y muchísimos más, pero todos con la firme intención de platicar y es una plática muy sana, yo nunca me he metido en la vida privada de los artistas, siempre me pongo a platicar de su trabajo, de la manera positiva en que ven la vida y creo que eso hace que todos quieran estar", indicó Jessie Cervantes.

Jessie Cervantes también aseguró que este programa le ha implicado muchos retos en profesional al enfrentarse a la era de las redes sociales.

"Con lo digital todo lo que hacemos en cuanto a entrevistas va en vivo en Facebook y ha sido para mí aprender la parte digital sin soltar la convencional, salirme de mi zona de confort. Ha sido un aprendizaje muy grande pero ahora me ha ido muy bien en TikTok y eso me tiene motivado, es un aspecto muy retador para los que crecimos con los medios convencionales", dijo.

"Siempre cuando haces algo que te apasiona, no trabajas, más bien, vives y es lo que nos pasa a todos en este programa y con estos mil programas estamos muy motivados y felices", comentó Jessie Cervantes.

Más datos…

El programa de Jessie Cervantes en Exa FM cuenta con cuatro mil horas al aire.

en Exa FM cuenta con cuatro mil horas al aire. Jessie Cervantes destacó que su programa está en el primer lugar de las preferencias de la radio en México.

destacó que su programa está en el primer lugar de las preferencias de la radio en México. El locutor cuenta con 94 mil 400 suscriptores en su canal de YouTube, donde publica sus entrevistas.

Jessie Cervantes no ha parado en medio de la pandemia pero mantiene todas las medidas de salud correspondientes.

Tiene 33 mil seguidores en Instagram y 308 mil me gusta en su página de Facebook.

Comenzó su carrera como locutor en 1987 y ahora es considerado uno de los comunicadores más reconocidos en México.

En su canal de YouTube se pueden ver entrevistas como la de Paty Cantú, María León, Mau y Ricky, Pepe Aguilar y muchos más.

En TikTok, Jessie Cervantes cuenta con 268 mil seguidores, donde publica diversos fragmentos de sus entrevistas

¿Dónde escuchar a Jessie Cervantes?

El programa de Jessie Cervantes se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 horas por Exa y cuenta con artistas invitados.

