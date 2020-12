John le Carré, el escritor más famoso de historias de espionaje, muere a los 89 años

“Con gran tristeza debo anunciar que David Cornwell, conocido en el mundo con el nombre de John le Carré, falleció tras una corta enfermedad (no relacionada con el Covid-19) en Cornualles el sábado 12 de diciembre por la noche. Nuestro pensamiento está con sus cuatro hijos, sus familias y su querida esposa, Jane”, compartió Jonny Geller, director del grupo Curtis Brown, agencia artística con sede en Londres.

Una parte importante de sus novelas ha sido llevada al cine y todas se han traducido a numerosos idiomas.

El autor de Tinker Tailor Soldier Spy, fue un espía que se convirtió en el legendario escritor de ficción de espionaje en inglés. El escritor de suspenso más famoso por historias de intrigas complejas de la guerra fría comenzó su carrera como espía de la vida real en la Europa de la posguerra.

Llamada para el muerto, la primera novela de Le Carre, apareció en 1961, cuando su autor tenía 30 años. Apenas son 200 páginas y tienen más de intriga policial que de novela de espías.Pero ya aparece por allí George Smiley, el héroe de algunas de las mejores novelas de Le Carré.

El espía que surgió del frío, El topo, El honorable colegial o La gente de Smiley consagraron a Le Carré como el maestro indiscutible de un género de inmensa popularidad durante la década de los sesenta y setenta, señaló El País.

Nos deja un espía al que describían como “breathtakingly ordinary … short, fat, & of a quiet disposition”. D.E.P. #JohnLeCarre

"The Spy Who Came In from the Cold" fue una de mis primeras lecturas en inglés, la recuerdo con mucho cariño. pic.twitter.com/kSRuHF11WK

— LLUIS ALBIÑANA (@lluis_albinana) December 13, 2020