Adele causa polémica por su supuesto romance con Chris Brown ¡The Sun le ofrece disculpas!

Adele es una de las famosas que más ha dado de qué hablar este 2020 principalmente por su radical cambio físico, pues la cantante perdió 70 kilos y ahora luce una figura esbelta que ha impactado a sus seguidores. Pero eso no es lo único que ha llamado la atención en este año, ya que la intérprete de temas como Someone like you, Skyfall, Hello, Rolling in the deep, entre muchos otros también ha dado de qué hablar por sus supuestos romances y el más sonado fue con el cantante Chris Brown.

En octubre de este año el diario británico The Sun hizo referencia a que Adele y Chris Brown tuvieron un amorío cuando el cantante estadounidense visitó Reino Unido. De acuerdo con la publicación, Brown se habría escapado una noche para estar con Adele y habría salido a las dos de la mañana resguardado por un equipo de seguridad.

Sin embargo, se dio a conocer que para las fechas en que Chris Brown visitó Reino Unido, la cantante no se encontraba en el país, por lo que la publicación parecía insostenible. Por esta razón, se dice que el equipo de Adele comenzó los trámites para demandar al diario por difamación.

Adele y la disculpa de The Sun

Tras la polémica, The Sun decidió ofrecerle una disculpa pública a la cantante en la que acepta su error y destaca que ya pagaron los daños ocasionados.

"El 11 y 12 de octubre informamos que Chris Brown visitó a Adele a altas horas de la noche en su casa de Londres. De hecho, Adele solo ha conocido a Chris Brown una vez, en los premios Grammy, hace varios años. Aceptamos que nuestro artículo era incorrecto y una violación de su privacidad. Hemos pagado daños a Adele y le pedimos disculpas por la angustia que le hemos causado", publicó el diario este lunes.

Cabe destacar que en abril de 2019 se dio a conocer el divorcio de la cantante con Simon Konecki, con quien se casó en 2016 tras cinco años de relación y con quien procreó a su hijo Angelo. Por lo que diversos medios de comunicación la han relacionado con personalidades como el rapero Skepta.

