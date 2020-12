Hija de Ninel Conde cambia su look y luce idéntica a su madre

Pocas son las fotos en las que Sofía Telch, la hija de Ninel Conde, posa con un maquillaje cargado de tonos. Sus makeups suelen ser más sencillos, con un poco de sombras o simplemente con la boca pintada.

Hace un par de días, la también hija del actor Ari Telch sorprendió a sus más de 40 mil seguidores en Instagram con una fotografía en la que aparece con su nuevo look. Sus fans aseguraron que se parece mucho a Ninel Conde.

En la imagen, aparece Sofía con un maquillaje totalmente diferente a lo que acostumbra y con un su pelo teñido con unas mechas rubias y el tono de su cabello se ve aclarado, un cambio de look agresivo, apartando su naturalidad por algo más llamativo y sensual.

"Buenos días, no he subido una foto con maquillaje. Tiene un efecto entonces se ve cargado pero me gustó", opinó Sofía en el post, en el que Ninel Conde escribió: "La más hermosa". Los fans de su hija, por supuesto, cargaron la publicación con cientos de comentarios y piropos.

Los problemas de inseguridad de Sofía en su niñez

Recientemente, la hija de Ninel Conde revelo que cuando era pequeña, tuvo problemas de inseguridad por críticas a su aspecto. Los críticos de sus padres aseguraban que Sofía de pequeña no era bonita.

"De chiquita decían mucho que estaba fea y en ese entonces la televisión en vivo era lo que todos veían, entonces los de mi kínder y primaria venían a repetírmelo", explicó la joven, destacando lo difícil que pued ser para una niña ser hija de personalidades famosas.