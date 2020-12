José Eduardo Derbez cuenta cómo vivió su ruptura amorosa con Bárbara Escalante

José Eduardo Derbez ha demostrado ser una persona muy abierta a conversar sin tapujos sobre su vida personal; sin embargo, hay vivencias de las que el actor ha preferido guardar silencio y conservar los detalles para sí mismo. Así precisamente le ocurrió con su pasada ruptura sentimental con la influencer Bárbara Escalante, un acontecimiento muy difícil para él que decidió llevar con discreción.

Ahora, a poco de cumplirse un año de su separación, el primogénito de Victoria Ruffo develó por primera vez cómo fue atravesar el término de este noviazgo de seis años y reconoció que esta situación en su entorno personal fue una de esas duras experiencias en las que prefirió ocultar sus sentimientos hasta de sus seres queridos.

José Eduardo Derbez confiesa cómo manejó su ruptura con Bárbara Escalante

Durante una conversación en el podcast Como tú, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre si alguna vez había decidido guardarse información sobre alguna circunstancia personal, una pregunta a lo que contestó diciendo que podría haberlo hecho “la última vez que yo terminé con mi exnovia”.

“Fueron seis años de relación y seis años viviendo juntos. Me guardé muchas cosas en el sentido de que fueron seis años donde vivimos todo y donde al final del día ella se fue de la casa y yo seguí viviendo en esa misma casa”, manifestó el popular youtuber en el capítulo “Los hombres también lloran”, de acuerdo a Las Estrellas.

El intérprete admitió que fue difícil hacerle frente a esta situación, en especial, porque el permaneció viviendo en la casa que compartieron durante más de un lustro. “Para mí fue más difícil porque yo tenía el entorno donde vivíamos ella y yo durante seis años y cuando ella se va ella cambia ese entorno. No sé si para ella fue más fácil, habría que preguntarle (…)”.

Asimismo, confesó haberse reservado mucho de lo que estaba atravesando en esa época e incluso creó una especie de “burbuja” en la que se introdujo para que nadie descifrara lo mal que la estaba pasando mientras lidiaba con el rompimiento.

“Ese tipo de relación, la última que tuve, me guardé muchas cosas para mí, para mi familia. Cada vez que alguien me preguntaba yo decía que estaba bien, pero sí fue un momento de superar varias cosas y de superar todo eso que realmente fue como una burbuja que yo hice para que nadie supiera si yo estaba bien o estaba mal. Pues hay muchas cosas que te guardas pero en algún momento las terminas sacando de una u otra forma”, aseveró.

A pesar de que se abrió como nunca sobre cómo vivió este proceso, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo prefirió no hablar sobre los motivos que llevaron al desenlace de su relación con Escalante, aunque sí enfatizó lo feliz que fue durante los seis años que compartió junto a ella.

“Es una relación la cual yo siempre defendí, que es una gran mujer, lo va a ser siempre. Al contrario, yo jamás hablaría mal de ninguna una mujer, y menos de una persona que me dio tanta felicidad durante seis años. Si se terminó fue por algo, tampoco quise hablar nunca de los detalles del por qué se terminó pero pues era necesario, mientras ella estuviera bien y yo estuviera bien era lo importante”, remató.

Por último, en la íntima plática y tan sincero como siempre, José Eduardo Derbez destapó que realmente es una persona muy apegada y le cuesta mucho dejar ir tanto a personas como a pertenencias, un aspecto de su personalidad que no sabe si se deba a los efectos que tuvo sobre él la separación de sus papás cuando él era un niño.

“Dejar ir cosas tanto materiales como sentimentales me cuesta muchísimo trabajo. Soy una persona muy apegada a las cosas, soy una persona que se encariña, que se enamora muy fácil, gracias a Dios ya no tanto (…) Soy una persona que sí soy muy apegado a todo, lo que es dejar ir me cuesta mucho, yo no sé si sea por mis papás”, concluyó el artista de 28 años.

