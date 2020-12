Modelo de talla grande es portada de la revista Vogue 2021

La modelo de talla grande Paloma Elsesser protagoniza la portada de Vogue de enero de 2021 y por medio de sus redes sociales publicó un poderoso mensaje.

"Me desperté la mañana de esta sesión de fotos y me golpeé las rodillas mientras salía de la cama. Oré por protección y cuidado, por un día en el que pudiera honrar lo monumental que es esto, para que las voces se silenciaran, para saber que esto era más grande que yo y saber que estaba exactamente donde necesitaba estar", escribió Paloma Elsesser, quien es una reconocida modelo estadounidense y considerada una de las máximas representantes de la diversidad estética.

Getty Images

"Todo se volvió tan surrealista cuando miré a Gabby, Latisha, Susie y Annie trabajar y colaborar con mujeres que admiro profundamente. Saber que estoy haciendo una portada de moda estadounidense como una mujer regordeta, bajita y de raza mixta que nunca imaginó que esta sería su realidad", destacó Paloma, quien añadió que las diversidad se tiene que ver como algo cotidiano en la moda, no como un mensaje radical.

"Aunque mi corazón se llena de gratitud, no estoy satisfecho. Insto a la moda a no dejar que este impulso se apodere de él hasta que ver cuerpos y experiencias como el mío, y más allá, dejen de ser radicales, ya no sean diferentes; ya no es raro. Quiero ver mujeres con cuerpos más grandes, mujeres de piel oscura, personas discapacitadas y todas las iteraciones de identidad que han dejado a tantas solas en los medios. Quiero que este momento brinde un nuevo año de posibilidades y una vida de esperanza", enfatizó Paloma.

¿Quién es Paloma Elsesser?

De acuerdo con Vogue, la madre de Paloma Elsesser es afroamericana y su padre es chileno, fue criada en Los Ángeles y actualmente tiene 28 años de edad. Comenzó su camino en la moda tras ser descubierta por la maquillista Pat McGrath en 2015.

"Desde pequeña supe que era diferente y me esforcé por estar segura de mi cuerpo, de mi ropa de entrar en una sala llena de gente… No creas que he superado estas. Aún a día de hoy le doy vueltas a los mismos pensamientos y tengo conflictos cuando entro en las redes sociales", destacó Paloma para Vogue.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

Paloma Elsesser estudió psicología y usó su trabajo como modelo para pagar su carrera. Actualmente trabaja con marcas como Fenty Beauty, Nike y Glossier, por lo que constantemente impulsa el mensaje de la inclusión y el aceptar la diversidad de los cuerpos.

Cabe destacar que en 2017, Vogue causó polémica al retocar a la que en ese entonces era la única modelo de talla grande que había aparecido en su portada. En la imagen se ve demasiado larga la mano de Gigi Hadid, quien le cubre el abdomen a la modelo Ashley Graham, quien tiene su mano colocada en su muslo.

5 cantantes que impactaron la moda en 2020 Ellos son los intérpretes que generaron conversaciones más allá de simplemente sus atuendos.

También pedes ver: