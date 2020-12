Paty Navidad acusa a Sabine Moussier de “meterse en su relación” con su ex hace años y la actriz le contesta

A cuatro años desde que Paty Navidad y Sabine Moussier protagonizaron un verdadero escándalo tras develarse que ambas habían compartido un galán de internet que las enamoró y engañó al mismo tiempo, la polémica ha envuelto nuevamente a las actrices por esta amarga relación en su pasado amoroso.

Hace algunos días, medios de comunicación retomaron la pesadilla que Navidad y Moussier vivieron por culpa de un supuesto empresario identificado como Leonardo Demián Bours, quien mantuvo una relación virtual con ambas y se burló de ellas.

Paty Navidad afirma que Donald Trump ganó las elecciones de EU La actriz y cantante mexicana es tendencia en Twitter por mostrar su apoyo a Donald Trump

Al respecto, Moussier fue cuestionada en un encuentro con programas de televisión, como Ventaneando y Sale el sol, y dejó claro que esta terrible situación ya está en el pasado. "¿Lo acaban publicar? Seis años y solo compartimos llamadas telefónicas, eso no es nada", destacó, minimizando el romance on-line.

Asimismo, durante la plática, la actriz no se refirió al vínculo que su expareja tendría con Navidad, pero al final habló sobre ella cuando los reporteros le preguntaron si sabía algo de la intérprete con la que, bajo engaños, compartió “cibernovio”. "No sé nada de ella, nada, no tengo idea de nada de ella”, aseveró.

Tras esta respuesta, un periodista le preguntó si solo escuchaba de Navidad por sus “locuras”, refiriéndose a las polémicas opiniones que ha expresado su colega sobre Donald Trump y la pandemia de covid-19, a lo que Moussier admitió: “Y sí”.

Sin embargo, aunque parecía que de esta manera había quedado zanjado el resurgimiento del tema, estas declaraciones cayeron mal a Navidad, quien avivó la discordia al recurrir a su cuenta en Twitter para exigirle a la estrella que deje de hablar de ella y la acusó de “meterse” hace años en su relación con Leonardo.

"La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace 3 años, por favor, Sabine Moussier, deja de hablar de mí. Si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de Leonardo, de corazón les deseo mucho amor", manifestó la también cantante de 47 años en un tuit publicado el pasado 10 de diciembre.

La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace 3 años, por favor #SabineMoussier deja de hablar de mi, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de #Leonardo, de corazón les deseo mucho amor. ¡GRACIAS!❤️ — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) December 10, 2020

Ante este ataque, Sabine Moussier no se quedó impasible y recurrió a Instagram y a los medios de comunicación para defenderse de las acusaciones de Paty que reavivaron la controversia que aparentemente todavía no ha sido enterrada.

Sabine Moussier responde a Paty Navidad tras acusarla de “meterse” en su noviazgo

Durante la noche del pasado sábado 12 de diciembre, Sabine Moussier publicó una “aclaración” a través de su cuenta en Instagram para defenderse del ataque de su colega. La artista de 52 años subió a su perfil la entrevista que días atrás dio a los medios, y transmitió Ventaneando, junto a un breve mensaje dedicado a Navidad.

"Como puedes ver, no hablé de ti, Patricia Navidad. Lo único que hice fue contestar una pregunta lo más concretamente posible y esbozar mi opinión hacia otra pregunta, con una monosílaba. Tengo derecho a hacerlo, al igual que tú tienes el derecho de hacer públicas tus opiniones", comenzó el texto Moussier.

Con mucha fuerza, la intérprete que actualmente forma parte del elenco de La mexicana y el güero negó, al igual que lo ha hecho en el pasado, que ella se haya inmiscuido en alguna relación sentimental de Navidad. "¡Te digo que no! No pude haberme metido en una relación, cuando ni siquiera sabía que existía".

"Es increíble que se me culpe por la falta de lealtad y las mentiras de la persona que nos hizo esto a las dos y con la cual hace un tiempo que ya no estoy", esclareció. Además, retomó su afirmación sobre haberla “liberado” y le aseguró que ella no podía liberarla “de nada ni nadie”.

"También lamento tener que decirte esto, pero yo no puedo liberarte de nada ni de nadie… ¡eso es algo que solamente tú puedes hacer!", concluyó.

Antes de esta explicativa, los medios ya habían alcanzado a Sabine a las afueras de Televisa San Ángel para conocer qué opinaba sobre el tuit de Navidad, el cual, en ese momento, aseguró no saber qué decía.

"No sé, la verdad, pero no. No estoy interesada. No tengo nada que saber ni qué preguntar ni nada. Estoy muy cansada", dijo en declaraciones recogidas y publicadas por el reportero Edén Dorantes el pasado 11 de diciembre.

En esa ocasión, igualmente sostuvo que no se “metió” en ninguna relación. "Yo no me metí en la relación de nadie porque no sabía que nadie existía, entonces no te puedes meter en eso", sentenció.

"Yo traté de hablar con ella y ella no estuvo muy dispuesta que digamos", reveló, dando a conocer sus intenciones de acercarse a Navidad en algún momento en el pasado.

La controversia siguió desatando reacciones este domingo 13 de diciembre cuando Paty Navidad publicó un nuevo tuit donde reiteró que “nadie” conoce su vida privada y afirmó que no es una “mentirosa”, aparentemente refiriéndose a la aclaratoria de Sabine, a quien no mencionó en esta oportunidad.

"No digan mentiras, todo saldrá a la luz, mientras pueden seguir intentando destrozarme, no lo lograrán, cada juicio, descalificación, burla y difamación me hacen más fuerte. No olviden que nadie conoce mi vida privada, excepto yo, tengo muchos defectos, pero mentirosa no soy", expresó.

No digan mentiras, todo saldrá a la luz, mientras pueden seguir intentando destrozarme, no lo lograrán, cada juicio, descalificación, burla y difamación me hacen más fuerte. No olviden que nadie conoce mi vida privada, excepto yo, tengo muchos defectos, pero mentirosa no soy.😘🌹 — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) December 13, 2020

Sabine Moussier habla sobre su dramática relación virtual

Sobre este episodio de su vida, el pasado mes de agosto Sabine Moussier se abrió al respecto y contó el calvario que ha pasado para poder romper toda la comunicación que a distancia mantenía con el aparente hombre de negocios.

"Ya pasaron seis años y me sigue hablando todos los días. No lo conocí ni lo voy a conocer, pero se llama Leonardo Demián o Demián Leonardo con un apellido que ha cambiado muchas veces. No quiero hablar de él porque fui muy feliz con él", afirmó durante una visita al programa El minuto que cambió mi destino.

La luminaria contó que incluso después de culminar su romane virtual, el hombre ha llegado a celarla. "Traté de andar con alguien y le escribió para decirles cosas, les habla, pero no contesta, se queda callado hasta que yo tomo el teléfono. Dice que para que yo pudiera estar con él le vendió el alma al Diablo y yo no sé, pero no me puedo salir (de esto) y ¡está de la fregada!", expuso.

En el año 2016, TVNotas fue el medio que informó que ambas actrices se habían involucrado sentimentalmente con el mismo galán virtual a quien habrían conocido a través de una maquillista, quien las puso en contacto con él. La revista además aseveró que el hombre les habría “sacado dinero”.

También te puede interesar: