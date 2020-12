Descubre qué fue de los protagonistas infantiles de "Mañana es para siempre"

Entre las muchas telenovelas que se han quedado grabadas para siempre en los corazones de los televidentes sin duda destaca Mañana es para siempre, ese melodrama protagonizado por Silvia Navarro y Fernando Colunga en 2008 que marcó el gran debut de la actriz mexicana en las pantallas de Televisa.

Durante su estreno, esta impecable producción de Nicandro Díaz acaparó el gusto del público desde el primer episodio con la historia de amor entre ‘Fernanda Elizalde Rivera’ y ‘Eduardo Juárez Cruz’ en un mundo lleno de intrigas y mentiras marcados por una venganza.

Como recordaremos, la trama comienza relatando los inicios del enternecedor enamoramiento entre la hija menor del hacendado ‘Gonzalo Elizalde’ y el único hijo de ‘Soledad’, el ama de llaves de la pudiente familia, cuando solo eran unos pequeños.

Los jóvenes han crecido lado a lado y paulatinamente nace entre ellos un amor inocente pese a que pertenecen a diferentes clases sociales; no obstante, aunque su cariño es sincero, su cuento de hadas se verá truncado por la despiadada ‘Bárbara Greco’.

Y es que tras atestiguar el primer beso de los enamorados, esta mujer comete implacable su primera villanía en la historia al convencer a ‘Montserrat’, la madre de ‘Fernanda’, de que el joven es dañino para su hija, logrando que lo envíen a un internado para separar así a los niños que no vuelven a verse sino hasta su adultez.

Estos personajes, que en su etapa adulta son interpretados por Navarro y Colunga, fueron encarnados en su versión juvenil por los entonces actores preadolescentes Violeta Puga y Omar Yubelli, quienes demostraron un gran carisma y habilidades histriónicas en su breve aparición en la trama. Empero, a 12 años desde el estreno de esta telenovela, el público todavía se pregunta qué fue de estos talentosos jóvenes y cómo lucen en la actualidad.

Así es la vida hoy de los pequeños ‘Fernanda’ y ‘Eduardo’ de Mañana es para siempre

Tras su destacable participación en Mañana es para siempre, los jóvenes actores Violeta Puga y Omar Yubelli siguieron imparables trabajando en la construcción de su carrera en el medio artístico mexicano; sin embargo, los rumbos que tomaron sus vidas profesionales terminaron siendo muy distintos.

Omar Yubeili

En el caso de Omar, luego de debutar como intérprete en esta telenovela a los 12 años de edad, continuó indetenible actuando en una producción tras otra. De hecho, una vez que se desprendió del papel del joven ‘Eduardo Juárez’, el histrión se sumó al elenco de La rosa de Guadalupe, donde participó en numerosos episodios desde 2008 hasta 2016.

Mientras era parte del programa unitario de Televisa, consiguió papeles en telenovelas como Corazón salvaje (2009), Mi corazón es tuyo (2014-2015), El Señor de los Cielos (2015), Simplemente María (2016), y la serie Yago (2016). Posteriormente, actuó en El bienamado (2017) e Hijas de la luna (2018); reseña Imdb.

Igualmente, ha estado presente en las pantallas con participaciones en la popular serie de antología Como dice el dicho, con apariciones en varios capítulos como “La letra con sangre entra”, “A la bestia mala, el pelo le reluce” y “El que no se arriesga no cruza el río”, hasta hace un par de años.

A la par de su paso por la actuación, Omar se ha dedicado los últimos años a desarrollar profesionalmente su otra pasión: la música. Con el nombre artístico Yubeili, actualmente acumula numerosas presentaciones en vivo como cantautor del género urbano, algunos álbumes lanzados y varios sencillos con los que ha conquistado al público, siendo el último su tema titulado Como antes, estrenado el pasado mes de noviembre.

De acuerdo al sitio web Buena Música, el hoy guapo joven de 24 años dio sus primeros pasos como artista participando en un programa de canto llamado Talentos Jarritos, donde quedó en el segundo lugar. “Para ese entonces yo ya sabía que me quería dedicar a esto, y mi mamá me inscribió a un casting para ingresar al CEA infantil de Televisa", comentó el joven que también sabe tocar la guitarra.

"Creo que actuar me ha hecho una persona muy sensitiva y empática hacia los sentimientos de los demás, lo que me ayuda mucho al momento de escribir temas, porque no siempre tengo que escribir sobre mis sentimientos sino que puedo 'meterme' en la cabeza y la piel de alguien más y escribir sobre eso, sea o no sea real la persona", destacó el nacido en la Ciudad de México, según este sitio web.

Asimismo, el galán permanece activo en redes sociales como Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores que lo acompañan fielmente en su carrera artística en ascenso que hoy en día está avocada a su faceta musical.

Violeta Puga

Por otro lado, Violeta Puga, quien se había estrenado como actriz en Clase 406, también permaneció activa en la pantalla chica mexicana tras su trabajo en Mañana es para siempre con participaciones en La rosa de Guadalupe.

De acuerdo a Imdb, actuó en los episodios “Estrellita” y “Princesa Luna” de este unitario en el año 2009; sin embargo, tras estas apariciones, se desvaneció del mundo del espectáculo mexicano, por lo que estas actuaciones hace 11 años representarían la última vez que fue vista por los espectadores.

Hasta la fecha, según el cibersitio, no ha tenido más participaciones en ninguna otra producción para el cine y la televisión y tampoco cuenta con redes sociales públicas que den cuenta de su vida actual y su transformación física.

El público podrá volver a ver Omar y Violeta dar vida nuevamente a ‘Fernanda’ y ‘Eduardo’ en Mañana es para siempre cuando el melodrama comience su retransmisión por Las Estrellas a partir del miércoles 23 de diciembre a las 4:30 de la tarde.

