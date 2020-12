Altaír Jarabo deslumbra en elegante vestido de terciopelo verde

A lo largo de sus más de dos décadas de exitosa carrera artística, Altaír Jarabo no solo ha cautivado desde la pantalla con las incuestionables habilidades interpretativas que demuestra con cada personaje, también ha logrado conquistar al público con su belleza natural. Y en la última producción en la que participado, Vencer el desamor, sin duda ha destacado con ambas cualidades interpretando a la elegante y determinada antagonista ‘Olga Collado’.

En cada episodio de este melodrama de Rosy Ocampo, la afamada actriz de 34 años deja boquiabiertos al público con su impecable talento como esta “villanita”, como ella misma la ha descrito, y su incuestionable buen aspecto en los sofisticados y estilosos outfits que con gran clase lleva a lo largo de la telenovela en la piel de esta refinada arquitecta.

Y es que aunque la ex de ‘Álvaro Falcón’ no es del agrado de todos, su guardarropa sí que despierta gran admiración y para el capítulo final de la novela, ‘Olga’ no va a decepcionar a los televidentes. Así lo adelantó Altaír hace unas horas en sus redes sociales al compartir una postal donde modela el último espectacular vestido que llevará su personaje en este melodrama de Televisa.

Altaír Jarabo fascina con sofisticado vestido en el último día de grabación de Vencer el desamor

A través de su cuenta en Instagram, la estrella acaparó la atención y robó corazones este martes 15 de diciembre al publicar una selfie, tomada frente al espejo de su camerino en los foros de la televisora, donde luce guapísima ataviada en un distinguido vestido de terciopelo verde pino que le sentó de las mil maravillas.

En la imagen, Altaír posa contenta en el ceñido traje de cuello asimétrico confeccionado con un corsé de un único tirante grueso en tela drapeada, que sube desde su abdomen y baja por su hombro hasta la espalda, y una falda larga con sensual abertura para dejar al descubierto una de sus piernas.

El equipo de vestuario y maquillaje completó el look que Altaír llevará para el final de esta emocionante trama que fomenta la sororidad con discretos accesorios en dorado, como un par de pendientes largos y discretas pulseras y anillos; una elegante cola alta con volumen en la parte superior de la cabeza y un suave maquillaje que resaltó la belleza de su rostro.

“¡Último día de grabación! ¡Rosy Ocampo, gracias por tanto! ¡Estoy feliz!”, manifestó en la descripción de la instantánea para presumir el orgullo que la embarga por esta oportunidad en su trayectoria.

Como era de esperarse, en tan solo un par de horas, la imagen de Altaír Jarabo ataviada en el sensacional vestido de ‘Olga’ que abrazó su esbelta figura desató una oleada de piropos por parte de sus casi tres millones de seguidores y robó más de 80 mil likes.

“Guapísima, como siempre”, “Una reina lo que veo”, “Qué bonita y elegante luce usted”, “Hermosa y talentosa”, “Qué guapa pero en este papel si te odiamos”, “Definitivamente, eres una DIOSA”, “Qué clase tiene para vestir” y “¡El talento amiga! ¡Lo hermosa que eres es el cherry on top!”, fueron algunos de los más de 700 elogios que recibió.

Por otro lado, posteriormente la estrella dejó entrever más detalles de su último día en el set de Vencer el desamor a través de las historias de Instagram, donde compartió clips en los que se la pudo ver siendo peinada por la estilista y ya lista para entrar en acción en el plató.

Asimismo, también divulgó en un lindo retrato en el que aparece sentada, con su vestido verde pino puesto, frente a una mesa para una cena navideña junto a sus compañeros Valentina Buzzurro, Julia Urbini, Claudia Álvarez, David Zepeda y Emmanuel Palomares.

