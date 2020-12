Angelina Jolie deslumbra en un look 'total black' de pantalón skinny, chaleco de seda y maxi blazer

Angelina Jolie es sinónimo de elegancia. Después es una juventud rebelde e irreverente, hoy la actriz de 45 años está en su mejor momento, con muchos proyectos de trabajo en ejecución, otros en puerta, siempre dando lo mejor de sí tanto en los sets de grabación como en los eventos de cine y alfombras rojas.

En una pasada gala de los Critics Choice Awards, la protagonista de películas como The Tourist, acaparó todas las miradas y dejó atónitos a todos sus fans, al desfilar en un exquisito maxi vestido de seda blanca, drapeado en el área de la cintura y el pecho, logrando un efecto de diosa impecable.

Las prendas rebeldes de cuero eran sus favoritas en sus primeros años en Hollywood. Pero aunque esta ropa la dejó en el pasado, supo incorporar este material a sus looks del presente: en el estreno de la primera película de Maléfica, en 2014, se presentó con un increíble maxi vestido de cuero con corsé drapeado y maxi falda plisada, logrando reflejar todo el estilo de su personaje en la película.

Entonces, queda claro que a la hora de vestir, Angelina Jolie prefiere colores básicos como el blanco y el negro, ya que son sobrios, elegantes y combinan con cualquier tipo de accesorio que vayas a sumar al look. Y como el alma de esta actriz es irreverente, también ha desafiado el mundo de la moda usando trajes masculinos.

Fue así como en 2007 se presentó al evento The International Women's Media Foundation en Estados Unidos, siendo la más elegante de la noche en un pantalón skinny de traje, combinado con un top y chaleco de seda impecable, complementando todo el look con un blazer en un look 'total black' muy favorecedor.

Los fans aman la naturalidad de Angelina Jolie y tienen claro que la artista no necesita demasiado para brillar en cualquier evento. En esa ocasión, deslumbró con su belleza natural en un maquillaje muy tenue, de labios nude y rubor pálido, resaltando su mirada con un ligero delineado en el párpado móvil. Con su estilo, la actriz ha demostrado que mientras más sencilla vayas, más hermosa te verás.

