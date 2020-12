Fela Domínguez quiere conectar con el público con su reciente tema 'Por salir de casa'

La cantante mexicana Fela Domínguez ha logrado forjar un camino en la música con su talento, el cual la llevó conquistar a miles de personas con su voz como Nala en el remake de El Rey León. Actualmente la cantante debuta como solista con su primer sencillo Por salir de casa con el que comienza una nueva etapa en su vida profesional.

"Estoy muy feliz y agradecida porque es un sueño cumplido después de mucho tiempo de trabajo, creo que por fin tengo la oportunidad de dar a conocer mis canciones, mi música, entonces estoy feliz. El proceso ha sido muy bonito porque esta canción se escribió antes de la pandemia, en noviembre del año pasado. La hice con un gran productor que es David Santisteban en Madrid y la hicimos por una experiencia que tuve un día antes de la fecha de composición, es algo que me pasó realmente", mencionó Fela Domínguez durante una entrevista con Publimetro.

Fela Domínguez / Cortesía

Además, Fela comentó que uno de los objetivos más importantes de su carrera es contar sus experiencias a través de la música.

"Contar historias y vivencias, que la gente me conozca un poquito más. Creo que las personas que me han seguido desde el inicio mi carrera saben que he hecho de todo incluyendo teatro musical, he estado en una big band de jazz, he sido corista, entonces creo que han estado conmigo en todas las facetas y ahora en esta de solista me toca darme a conocer y me encantaría hacerlo por contar experiencias, cosas personales y poder conectar de es manera con la gente. Para mí la música ha sido una manera de poder canalizar todo lo que siento, todo lo que pienso y me gustaría que eso sucediera con la gente cuando escuche mi música, que puedan conectar conmigo de esa manera", afirmó la cantante.

Fela Domínguez fue parte del doblaje de la nueva versión de El rey León, donde prestó su voz al personaje de Nala, que en la versión en inglés lo hace Beyoncé. Por lo que reveló que fue una de las experiencias más importantes de su vida.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

"Cuando Disney anunció el elenco original de doblaje y sale Beyoncé, yo decía 'a mí me gustaría hacerlo'. Pasó el tiempo y cuando se anuncia que ya se estaban haciendo las audiciones para el casting y cuando me llaman no lo podía creer. Era algo que yo había querido desde que salió el proyecto original. Prácticamente yo escuchaba la voz de Beyoncé para hacer el sonido en español, entonces era un súper reto", recordó.

La cantante indicó que este año ha sido complejo para ella, pues ha vivido la mayor parte de la pandemia en Madrid. "Me tocó pasarlo solita, completamente sola, y fueron literal tres meses encerrada pero al final fue un momento para crear, componer canciones, hacer canciones que no había podido terminar por falta de tiempo", explicó.

Actualmente Fela está enfocada en sus próximos proyectos y adelantó que viene música nueva para el próximo año.

Más sobre Fela Domínguez…

Fela Domínguez se ha consolidado en la escena musical como una de las voces más poderosas y talentosas de nuestro país. No solo lo demostró cuando dio vida a Nala en el musical de El Rey León a lado de Carlos Rivera, sino también durante su paso como voz principal de la Big Band Jazz de México durante 5 años. Además, la espectacular voz de la mexicana ha permitido que acompañe a grandes figuras de nuestra música como lo son Pepe Aguilar, Pandora, Emmanuel, Daniela Romo, Mijares y Alejandro Fernández.

Elencos de todo el mundo de “El Rey León" se unen para hacer un canto de esperanza Carlos Rivera y 17 artistas de 11 países unieron sus voces para enviar un mensaje de esperanza con el tema “El círculo de la vida” de “El Rey León”

También puedes ver: