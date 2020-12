'La madre del blues': Todo lo que debes saber sobre el nuevo musical de Netflix con Viola Davis y Chadwick Boseman

Este viernes 18 de diciembre llega a Netflix un drama musical que promete ser una película galardonada. 'La madre del blues' ('Ma Rainey's Black Bottom') tiene todos los ingredientes para conquistar a la crítica.

La cinta es un musical, dirigida por George C. Wolfe ('Nights in Rodanthe', 'The Immortal Life of Henrietta Lacks'), y está insìrada en la obra teatral de August Wilson de 1982.

'La madre del blues', protagonizada por Viola Davis ('Comer, rezar, amar', 'La ley y el orden') como Ma Rainey, tiene en su elenco al fallecido actor Chadwich Boseman ('Black Panther', '42'), a Glunn Turman, Coman Domingo, Jeremy Shamos, Taylour Paige, Jonny Coyne y Michael Potts.

Levee believes he has the world at his fingertips. #MaRaineyFilm is on @netflix December 18. pic.twitter.com/JM2jKDRthP — MaRaineyFilm (@MaRaineyFilm) December 10, 2020

Esta nueva entrega de Netflix tiene una duración una hora y 34 minutos y fue adapta por el reconocido guionista Rubén Santiago-Hudson.

'La madre del blues' cuenta la historia de Ma Rainey, considerada la reina del blues, quien tendrá que hacer frente a repetitivos conflictos con su agente, su productor y con el trompetista de la banda, Levee, quien será interpretado por Chadwick Boseman.

Sinopsis

"En 1927, durante la grabación de un nuevo disco en un estudio de Chicago, se desatan las tensiones entre Ma Rainey (Viola Davis), considerada la reina del blues, su agente y su productor, que quieren tener el control de su música. Durante este conflicto también se enfrenta a los miembros de la banda, sobre todo con su trompetista, Levee (Chadwick Boseman), un hombre ambicioso que quiere darle un giro contemporáneo a las canciones de Ma Rainey y conseguir su propio nombre en la industria musical", explica la sinopsis oficial de 'La madre del blues'.

Desde este viernes 18 de diciembre, los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de este largometraje del género musical, con una historia dramática que promete convencer a la crítica y a los cinéfilos.