Luis Ernesto Franco deja las cosas en claro

Luis Ernesto Güero Franco y Samadhi Zendejas están en los últimos días de ensayo para presentar por única vez, la obra ¿Todo claro, Clara?, una comedia romántica en streaming, que es un híbrido de teatro y cine.

“Hay que adaptarse a la vida, si te da limones hay que hacer limonada, si quieres hacer teatro pero no puedes tener público presencial, pues entonces hay que hacerlo streaming, así nació este proyecto ¿Todo claro, Clara?, no de la necesidad, si no de las ganas de hacer teatro”, compartió el Güero Franco.

El actor añadió, “esta obra yo la tenía en Los Ángeles en un concepto que es un teatro que se construyó en un contenedor de tráiler con 60 butacas, la idea era retomarlo por todo Estados Unidos en 2020 pero por la pandemia no se pudo. Después empezamos a ver que había teatro streaming y los compañeros posteaban sus proyectos, así que empecé a empaparme más del tema. Tenía una obra muy fácil de solo dos personajes, que habla de un tema universal como el amor, se lo propuse a los socios y a Samadhi, les gustó y se acomodaron todas las piezas para estar presentando ya el 19 de diciembre como única función”

Luis Ernesto Franco compartió su emoción de presentar esta función virtual, que será totalmente en vivo.

"Es en vivo, una parte ocurre en el presente y otras partes son flashbacks, que son súper importantes para contar lo que está sucediendo en el presente. Los flashbacks son la imaginación de los personajes, que son preguntas y respuestas todo el tiempo, entonces las respuestas tienen que ver con el pasado, los cuales los resolví en el teatro con vestuario oscuro y luz diferente; ahora, no podemos hacerlo así, por eso decidimos hacer los flashbacks en formato cine, grabados, de forma que nosotros estaremos en el teatro y los flashbacks están grabados y proyectados, por ende digo que son un formado híbrido teatro/cine".

Mientras, Samadhi adelantó que sus personajes estan muy alejados de lo que la gente ha visto en sus diferentes proyectos en el cine y la televisión.

"Este proceso de la pandemia nos a hecho abrir nuevas oportunidades de trabajo inclusive para nosotros, que nos dedicamos a entretener a la gente. Nos pasó la pandemia en medio de la serie, terminamos la serie como pudimos, se nos complicó por muchas cuestiones incluidos el Covid. Cuando terminamos, el Güero me dijo: 'Muero de ganas de hacer teatro, tengo esta obra, te invito a que la leas', porque aparte es una comedia que es para toda la familia".

Añadió, "la leí y le digo: ¡Wow, si quiero estar en este personaje!, porque es algo muy alejado de lo que venimos haciendo. Creo que es una oportunidad de también nosotros probarnos como actores de hacer este tipo de cosas; por ejemplo el no tener a la gente tan cerca como siempre pero si en vivo, que la gente pueda disfrutarlo y nosotros tener ese nervio de que estás en vivo y cualquier cosa que pase o cualquier texto que se te olvide, resolverlo".

Por ahora, los actores tienen varios proyectos por estrenar, pero buscan ser cautelosos para 2021.

"Esta pandemia me dejó no pensar tanto en el futuro. Este 2020 me hizo vivir en el día a día, clavarme en el presente, en el día a dia. Por supuesto que hay sueños, por supuesto que hay visión de hacia dónde vas, pero tratar de vivir un día a la vez, aunque si hay muchas cosas tanto profesional y personal. En lo profesional si nos interesaría entrar en el mercado hispano en Estados Unidos, originalmente todas las funciones que hemos hecho son para México, de repente si se ven en el resto de Latinoamérica y en otros lados, pero no fueron pensados así".

Además de ampliar el mercado dijo, "quiero hacer historias más intencionales, que conecten más con los latinos en Estados Unidos y claro, nunca abandonar México y Latam, pero si poner esas semillas desde el principio de estas temáticas para hispanos en Estados Unidos, así que para 2021 traemos un guión que yo creo va por ahí", señaló Luis Ernesto Franco.

"Bueno para 2021 te mentiría si te digo un plan de trabajo, estoy feliz de cerrar el año con ¿Todo claro, Clara? y contenta que me pueda conectar a gente que nos sigue de todas partes del mundo. La ventaja es que habrá un meet & greet después, a lo mejor ahí se sustituye el hecho de que estás tan cerca del actor en el teatro y puedas conocerlo un poquito más", puntualizó Samadhi.

Samadhi Zendejas y Luis Ernesto Franco protagonizan una historia de Víctor Salinas.

"Habrá oportunidad de convivir con nosotros y platicar acerca de la obra y este tema que seguramente se van a identificar y empalizar, como es el amor, las relaciones y las crisis en pareja, porue todo mundo hemos pasado o vamos a pasar por ahí", finalizó el actor mexicano.

¿De qué trata?

Clara ( Samadhi Zendejas) y Mauricio ( Luis Ernesto Franco) creen que son la pareja perfecta, hasta que, aconsejada por su psicóloga, Clara le propone un juego a Mauricio en donde los dos tienen que responder una serie de preguntas al azar, las cuales solamente pueden ser respondidas con la verdad.

A lo largo del juego, ambos descubrirán que a pesar de llevar ya varios años juntos hay muchas cosas importantes que daban por hecho y que desconocen del otro.

Lo que al principio parece ser una dinámica divertida para mejorar sus problemas de comunicación, termina siendo un viaje que replanteará por completo cómo ven su relación y los hará cuestionarse sobre qué es el amor y si realmente son ellos la persona con la que quieren compartir toda una vida.

¿Cuándo y dónde verla?

19 de diciembre (única función) 21:00 horas. Sala Estelar (streaming). Accesos en: www.salaestelar.com. Costo: 200 pesos más cargos y meet & greet: 500 pesos más cargos.

