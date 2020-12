Marvel anuncia que Star-Lord de 'Guardianes de la Galaxia' es miembro de la comunidad LGBT

Si eres fanático del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), seguro recuerdas el romance de Star-Lord (Chris Pratt) y Gamora (Zoe Saldaña). ¿Y si Marvel afirma que el irreverente Peter Quill es parte de la comunidad LGBT, sería una sorpresa?

Este 14 de diciembre, un reporte de 'Den of Geek', con un cómic en mano como fuente, informó que el principal personaje de 'Guardianes de la Galaxia' fue revelado como "bisexual y poliamoroso".

La novena entrega de los cómics creados por Al Ewing y Juann Cabal establece en sus páginas una relación poliamorosa de Star Lord con dos seres humanoides, una mujer llamada Arcadia y un hombre conocido como Mors, lo que confirmaría que el superhéroe de Marvel es miembro de la comunidad LGBT.

In a new Guardians of the Galaxy comic, Peter Quill embarks on a polyamorous relationship with a man and a womanhttps://t.co/bKdyC9fjR4

