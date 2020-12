¿Natalia Téllez llega a Tv Azteca?, esto es lo que se sabe de la contratación bomba de la televisora del Ajusco

Natalia Téllez se he convertido en una de las conductoras consentidas de la televisión, gracias a su frescura, ingenio y espontaneidad, es por eso que Tv Azteca la estaría buscando para convertirla en una de sus principales imágenes del 2021.

Actualmente la conductora concluyó el reality de Televisa ¿Quién es la máscara?, del que era co-conductora a lado de Omar Chaparro, y sigue Netas Divinas programa que se transmite por Unicable, además cuenta con una trayectoria de once años.

Los rumores apuntan a que Natalia Téllez está siendo tentada a dejar Televisa a cambio de una buena remuneración económica y mayor proyección en la televisora del Ajusco.

Según dijo Dael Quiroz en el canal de YouTube arguendetv, Alberto Ciurana, director de Contenido y Distribución de TV Azteca está en pláticas con Natalia, para la que también actriz se incorpore a la televisora del Ajusco, específicamente en el matutino. “Su llegada sería a Venga la Alegría, y varias ya están con el Jesús en la boca, entre ellas Laura G, Kristal Silva y Cynthia Rodríguez y es que una de ellas se tendrá que ir para dar entrada a la exconductora de Hoy”, aseguró Quiroz.

Agregó: “Se dice que sería la conductora titular de los próximos programas del Ajusco, quizás La Voz, La Academia, quieren apostarle cañón, al parecer están encantados con su participación en Quién es la Máscara como coconductora y acá en el Ajusco le ofrecen titularidad, un sueldazo y ser la consentida”.

Antecedentes de Natalia Téllez

La conductora ya tiene experiencia en este tipo de programa, recordemos que estuvo en Hoy, en el que compartía cuadro con Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

En 2028, Natalia Téllez decidió salir del programa pues según comentó, no se sentía bien con lo que hacía: “Cuando yo dije me quiero ir porque me quiero ir a hacer otras cosas y en esas cosas también está conectar con quien soy… estaba yendo por un camino depresivo”.

