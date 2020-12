'Un Nuevo Día' recuerda a Edgardo del Villar y sus momentos en el show con un homenaje

Luego del fallecimiento de Edgardo del Villar el pasado domingo, los lugares donde dejó su huella lo han homenajeado y recordado con mucho cariño. Uno de esos sitios es 'Un Nuevo Día'.

El periodista mexicano, quien murió a los 47 años, llegó en 2013 a Telemundo para unirse al programa. Era el encargado de las noticias, pero más allá de la seriedad de su rol, siempre tuvo tiempo para divertirse y hacer reír a sus compañeros.

Este lunes 14 de diciembre, a pocas horas de su adiós, sus ex compañeros del show matutino le rindieron un homenaje, no solo recordando el paso de Edgardo del Villar por 'Un Nuevo Día', sino todo lo que le brindó a cada uno de ellos con su compañerismo y amistad.

Adamari López recordó la forma en la que todas las mañanas, el periodista llegaba con una sonrisa a los estudios de Telemundo. Era su amiga por la unión de su esposo Toni Costa con Edgardo del Villar, quienes jugaban golf juntos. Chiquibaby y Rebeka Smyth también recordaron a su ex compañero. Era imposible no llorar. Las lágrimas no se detuvieron.

El homenaje a del Villar fue compartido en la cuenta de Instagram de 'Un Nuevo Día'.

Era hincha de Tigres

Edgardo del Villar murió el domingo 13 de diciembre a causa de un agresivo cáncer en su cerebro. Estuvo batallando más de un año y medio, había tenido tres extirpaciones de tumores antes y el tratamiento había hecho efecto en su primera fase, pero volvió a sufrir la enfermedad

Carolina Nova, su esposa, lo acompañó hasta el final en el hospital de Nueva York donde estaba internado.

El periodista de 51 años era fanático del club Tigres, le gustaba bailar y cantar. Paz a su alma.