Poncho De Nigris cambiará de hábitos al dar positivo al Covid

Poncho De Nigris es un hombre que no le gusta perder el tiempo, porque dice que se pasa demasiado rápido la vida para detenerse sin sentido. Su camino ha tomado un nuevo rumbo con las redes sociales, donde se ha convertido en un personaje que tiene una manera particular de hacer y decir las cosas.

“Ya entendí la vida, porque tienes que estar estudiando la vida para tratar de entenderla y pasártela bien. Antes no entendía muchas cosas, pero ya que las entiendes disfrutas todo, ahora estoy más relajado”, dijo Poncho De Nigris.

El actor y cantante regio compartió en sus redes sociales que dio positivo al Covid-19, y reveló cómo le cambió la vida.

"Día 8 con Covid estos son los días más difíciles, la recaída de la segunda vuelta día 8,9,10 y 11 este bicho te engaña y te hace creer que vas mejorando y de un día a otro te tumba. Estamos en los cuatro días claves, ayer me tumbó y no me dejó dormir, oxigenación 92 / 91 frec cardiaca 85 / 90 en reposo y temp 38. Los dolores de músculos y huesos como nunca, pero la mente juega un papel muy importante en esta lucha, ese día en la madrugada si me paniqueaba de más te vas al hospital".



Agregó, "es aguantar y ganarle con tu mente día a día. Vamos a salir de esta y nos servirá de aprendizaje para valorar más todo y cambiar hábitos. Todo sirve para crecer y aprender, hay que ver lo bueno de lo malo. Ya no importa quién hizo mal o bien, aquí lo importante es aprender y seguir aprendiendo. Seguimos en la lucha. Cuéntame como te fue a ti y yo te respondo con mi experiencia en lo que llevo. Estoy poniendo mucha atención al comportamiento del virus", escribió De Nigris.

El regio estuvo de visita hace unas semanas en Guadalajara para presentar la cinta Así crecí, en la que tuvo una participación especial y adelantó los proyectos que tiene a corto plazo, como una nueva canción que lanzará el 17 de diciembre.

“El 17 de diciembre salimos con una canción que se va a llama Peligro, una canción que vamos a hacer un arreglo de una que salió en los ochentas y la trae de moda el Lobo Vázquez, que hizo viral el señor bailando, así que lo invitamos a que bailara en el video… la canción está bien matona. Están funcionando bien las canciones, seguimos subiendo contenidos en redes y el reality de la familia”.

