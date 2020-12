"Lo mataron": Ricardo Margaleff habla sobre el final de 'Plutarco' en Una familia de diez

El pasado domingo 15 de noviembre llegó a su gran final la quinta temporada de Una familia de diez con un evento totalmente improvisto que dejó tanto a los espectadores como a los ‘López’ con una gran angustia: la desaparición en las Bermudas del vuelo donde viajaba ‘Plutarco’.

El suceso volvió una incógnita el regreso del hijo de ‘Plácido’, interpretado por el actor Ricardo Margaleff, para las próximas temporadas, algo que no sería nuevo en la serie teniendo en cuenta que en el pasado han entrado y salido numerosos personajes importantes, tanto temporal como definitivamente, tales como 'Carlos', 'Tecla' y hasta la misma 'Tía Licha', quien “resucitó” en la cuarta temporada del programa tras su muerte en la tercera entrega.

Ahora, a un mes de la despedida de esta exitosa comedia de la pantalla chica mexicana, el histrión detrás del esposo de ‘Gaby’ reveló el destino de su papel en la trama de la que ha sido parte desde su estreno en la televisión hace 13 años.

Ricardo Margaleff destapa el desenlace de 'Plutarco' en Una familia de diez

Durante una reciente participación en el programa ¡Cuéntamelo ya!… Al fin, el comediante tomó por sorpresa a la conductora Roxana Castellanos al develar que su personaje en Una familia de diez habría muerto con su desaparición en la última temporada.

En medio del ensayo para el segmento “Los Tu-vasos”, la también actriz le expresó a Margaleff su tristeza porque a su personaje en la producción de Pedro Ortiz de Pinedo lo “querían dejar ir”, comentario al que el actor replicó destapando el aparente lamentable desenlace que tuvo su rol en la serie de comedia.

“Estoy bien triste porque están queriendo dejar ir a tu personaje de ‘Plutarco”, manifestó Castellanos, según quedó registrado en un video publicado en el sitio web de Las Estrellas; un sentimiento, con el que el artista concordó: “Sí, yo también”.

Tras su acotación, la eterna ‘Deyanira Rubí’ aprovechó el momento para preguntarle si era cierto lo que muchos presumieron tras ver el último capítulo de la quinta temporada, que ‘Plutarco’ podía haber muerto, y la respuesta de Ricardo la dejó impactada. “¿Lo mataron? ¿Lo quieren matar?”, le cuestionó, a lo que contestó:

“No (lo quieren matar), ¡lo mataron! Sí, ya dijeron que se fue en un avión, el avión se cayó y a la v…”, aseveró en su regreso al set de este show.

“Ya extrañaba esos golpes bajos al orgullo, al ego, a la soberbia, a ese Margaleff encumbrado…”, continuó exponiendo en tono de broma hasta que la presentadora lo interrumpió.

“¿Y sabes qué? Lamento mucho decirte esto pero los vas a seguir sintiendo porque aquí ya estamos llenos, Margarita. Ya la nómina no alcanza, apenas le pagamos a Juan”, le espetó también en chiste.

Durante las últimas temporadas de Una familia de diez, el personaje de ‘Plutarco’ estuvo un poco ausente pues no fue parte de todos los capítulos. Al respecto, durante una transmisión por Facebook Live, el actor explicó que esto se debió enteramente por determinación de la producción y no porque él tenga otras responsabilidades; recogió el anterior medio citado.

Por otro lado, en otra transmisión por Facebook, también reseñada por Las Estrellas, Jorge Ortiz de Pinedo aseveró que le parecía “fantástico” que los escritores hayan convertido al personaje de Margaleff en un sobrecargo.

"Esto de que hayan hecho que 'Plutarco' sea un sobrecargo de aviación es fantástico, el tipo va y viene, la riega, no se sabe nunca dónde está, no se sabe a qué hora va a llegar, a mí me parece que es una idea fantástica de los escritores", sentenció el intérprete de 'Plácido López'.

A pesar de las declaraciones de Margaleff, habría que esperar al estreno de la sexta temporada de Una familia de diez el próximo año para saber si finalmente ‘Plutarco’ muere definitivamente o no.

Lo que sí es cierto, es que cualquier cosa podría suceder pues las últimas entregas de la serie dieron de qué hablar con un sinfín de acontecimientos inesperados, como el embarazo de 'Martina' y su casi boda con el ‘Rommy baby’.

