The Umbrella Academy: Servicio streaming tendría planes de crear una película de los hermanos Hargreeves

Una vez más Netflix busca sorprender y mantener a gusto a sus suscriptores a través de innovadoras propuestas como The Umbrella Academy, serie que ha conquistado al mundo por su visión diferente y que atrapa a los amantes de la ciencia ficción. De ahí que se haya convertido en una de las más vistas durante este 2020 en el que ahora la plataforma streaming espera crear una película de los hermanos Hargreeves que seguramente será todo un éxito.

¿Qué pasará con el personaje de Ellen Page en The Umbrella Academy? Su personaje en The Umbrella Academy es Vanya, una mujer cuyo superpoder consiste en desatar la fuerza mediante el uso del sonido

The Umbrella Academy y la propuesta de hacer una película

Esta información que tiene contento a los fans de esta particular familia, fue revelada por el experto en cultura pop Daniel Richtman quien da por hecho que Netflix ha estado plenamente interesado en hacer un película de esta serie que ha sido tan exitosa en el mundo. El interés de ello es masificar esta trama o hacer una versión nueva, pero incluyendo a cada uno de los protagonistas de esta producción.

Y aunque ni la plataforma streaming ni los realizadores de esta historia se han pronunciado al respecto, los fans no ven tan descabellada esta teoría, pues a su criterio, se le puede sacar mucho provecho debido al concepto tan original que posee The Umbrella Academy, pese a que su objetivo es mostrar cómo unos hermanos de unen a este particular grupo que busca descubrir el crimen de sus padres utilizando sus habilidades y poderes.

Esta información llega a recordar las declaraciones del actor Robert Sheehan sobre su interés en participar en cualquier otro proyecto relacionado con esta trama de superhéroes. "El señor Tom Hopper y yo tenemos asuntos pendientes en la pantalla. Creo que definitivamente tenemos más que hacer en The Umbrella Academy o en un spin-off", dijo el actor a Digital Spy.

