Esto es lo que se sabe de la recuperación de Henry Cavill tras el accidente que tuvo en el set de The Witcher

La producción de The Witcher temporada 2 ha tenido innumerables inconvenientes con respecto a la continuidad de las grabaciones de esta historia de Netflix que entre la pandemia del Covid-19 se las ha ingeniado para poder sortear cada adversidad en la que incluso, 4 de los integrantes del equipo resultaron contagiados con el virus. Pero en esta oportunidad, su protagonista, Henry Cavill, fue quien resultó afectado, pues sufrió un fuerte accidente con el que se lesionó su pierna y lo alejará de por largos días del trabajo.

Aquí las fotos más irreverentes y sexys de Arón Piper, protagonista de "El desorden que dejas" en streaming El joven actor cada vez más cotiza su carrera con las producciones en Netflix y por ser embajador de la marca Lacoste y su más reciente colección masculina.

Por esta razón Henry Cavill se lesionó durante la grabación de The Witcher temporada 2

El portal The Sun fue el encargado de revelar la información que alarmó a los fans del protagonista de esta producción de Netflix y además un informante oficial se encargó de develar cómo sucedió este hecho y cómo va la recuperación de Cavill quien tras usar un arnés a 6 metros de altura éste lo lesionó de forma inesperada provocando este incidente que atrasa una vez más su participación en el set de rodaje.

Según reveló el informante al portal Cavill se paralizó del dolor que aún no sabe si fue producto de un contundente golpe o porque se tensó algunas de las cuerdas del arnés. "No fue lo suficientemente malo como para necesitar una ambulancia, pero arruinó el horario de filmación porque no puede caminar correctamente. Tenía que usar una armadura pesada en las escenas y simplemente no podía hacerlo con su lesión en la pierna", dijo.

Con esto los fans disminuyeron la preocupación que sentían sobre su estado de salud, ya que al parecer no será por mucho tiempo que se sentirá al ausencia de este tan importante personaje que iba avanzando de forma muy positiva en la grabación de sus escenas, pues recientemente se colaron imágenes en exteriores en las que se le vio corriendo a caballo tras salir airoso de una fuerte contienda. Ahora solo se espera que esté de alta y pueda regresar de nuevo al set y darle continuidad a esta tan esperada temporada de The Witcher que ha sufrido tantos inconvenientes.

Cobra Kai temporada 3: Aquí te explicamos 8 revelaciones que se pueden apreciar en el más reciente trailer Te indicamos aspectos importantes que vendrán en la nueva entrega de esta historia de Netflix que se estrena el próximo 8 de enero de 2021.

También puedes ver: