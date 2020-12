“Déjenla ser”: Vadhir Derbez habló del supuesto nuevo romance de Aislinn

Aunque Vadhir Derbez se ha caracterizado por mostrarse como libro abierto ante los medios de comunicación, con los que ha mantenido siempre una relación cordial, durante un reciente encuentro con la prensa el actor se mantuvo al margen de los rumores en auge del posible nuevo romance de Aislinn Derbez tras su separación hace varios meses de Mauricio Ochmann.

Vadhir Derbez se da un chapuzón en un lago congelado y enamora a sus fans El actor y modelo viajó al lugar más helado del mundo

Durante la inauguración del autocinema en Campo Marte, el histrión de 28 años fue abordado por los medios para cuestionarle sobre varios temas, entre estos, el supuesto noviazgo que existiría entre su hermana mayor y el fotógrafo Jesh de Rox, con quien fue vista hace algunos días en un aeropuerto en Estados Unidos junto a su hija Kailani, fruto de su matrimonio con Ochmann.

Al respecto, el intérprete de Buena suerte no confirmó esta noticia y se limitó a pedirles a los reporteros que dejen a su hermana tranquila. “No, le andan ahí (inventando). Ya suelten a mi hermana por favor, déjenla ser”, expresó de muy buen humor en plática recogida en video y publicada en YouTube por el periodista Edén Dorantes.

En la conversación desde la Ciudad de México, Derbez aseveró que no ha convivido con la supuesta pareja de Aislinn y que no está enterado de las especulaciones sobre su vida amorosa, por lo que prefería callar. De hecho, también fue cuestionado sobre su parecer ante el hecho de que De Rox comparta con Kailani pero se limitó a guardar silencio con una sonrisa.

“No, la verdad es que no (he convivido con él). Estamos en pandemia, cuando los he visto ha sido muy poco, pero si sí, ¿qué tiene? No estoy enterado de eso más que por ustedes, pero no, prefiero no decir más”, concluyó.

Vadhir Derbez se sincera sobre su leve aumento de peso durante la pandemia

Por otro lado, debido a que el artista apareció en este evento luciendo un poco más repuesto a como se veía hace algunos meses atrás, los periodistas le preguntaron si ha descuidado su imagen durante el confinamiento por la covid-19, a lo que replicó afirmativamente.

“Sí, claro. Uno tiene que echarse sus comiditas en casa”, comenzó contestando muy contento.

“No, la verdad es que sí me he dejado ir muchísimo, pero bueno también se vale. De repente me veo muy ‘fit’, de repente me veo muy ‘fat’, no pasa nada”, argumentó con sinceridad y humor.

No obstante, el cantante que tiene muchos proyectos listos y en preparación para conquistar al público en 2021, entre ellos películas, más sencillos musicales y la segunda temporada del reality De viaje con los Derbez, admitió que sí le preocupa su aspecto.

“Sí (me inquieto por lucir siempre espectacular) pero no sucede. No (guardo líneas), no pasa nada, entiendo que se vale descansar un poquito y no pasa absolutamente nada”, afirmó Vadhir Derbez para concluir el tema.

También te puede interesar: