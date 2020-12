'Calladitas nos vemos más bonitas', dijo Yuri al opinar sobre marchas feministas

Yuri impactó al mostrar su postura ante las manifestaciones de mujeres contra los feminicidios y la violencia de género en el país. La intérprete de temas como Maldita primavera y Detrás de mi ventana causó polémica al mencionar que las mujeres se ven mejor "calladitas", lo cual ha desatado una serie de reacciones en redes sociales.

Por medio de Twitter se difundió un video en el que se puede observar a Yuri expresando su opinión sobre el feminismo y hace referencia a las pintas de los monumentos durante las manifestaciones que se han realizado en la Ciudad México.

"El feminismo a mí no me gusta y me han criticado y 'ay Yuri', me vale. ¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas? ¿Pasó algo? Nada. Entonces ¿si vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas ¿verdad?", dijo Yuri.

Destrozan a Yuri en redes

Tras estas declaraciones Yuri ha recibido cientos de comentarios en redes sociales, principalmente en Twitter, donde los usuarios han criticado a la cantante originaria de Veracruz.

"Ay Yuri han habido avances gracias a las protestas, no todo son las noticias de Televisa. Vergüenza te debería de dar usar de ese modo el púlpito. Jesús era subversivo, lee tu Biblia". "Yuri es buena cantante pero no cursó la escuela". "Que lamentable manera de pensar. "Tomo años darle voz y voto a las mujeres… para que señoras retrógradas como Yuri, ahora quieran callarlas". "Si dejaron calladitas a las mujeres que mataron y no se veían bonitas, que realmente se acerque a las mujeres que están haciendo ese movimiento para que vea por que lo hacen, claro ella tiene guardaespaldas y por eso no le hacen nada", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Cabe destacar que la cantante de 56 años de edad ha hablado en diversas ocasiones del feminismo y desde el año pasado ha destacado que ella no concuerda con esta ideología y movimiento social.

