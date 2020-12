Hijo de Lupita D’Alessio envía comunicado tras acusar a Arturo Montiel de golpearlo y dice “Estoy impedido a declarar”

Tras los ataques denunciados esta madrugada en sus redes sociales, César D’Alessio, hijo menor de la cantante Lupita D’Alessio, compartió un comunicado donde revela que por el momento debe cuidar sus declaraciones, pero dejó ver que cuando le sea posible dará mayores detalles a los medios de comunicación.

“A la opinión pública y medios de comunicación:

Antes que nada quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón las muestras de cariño y solidaridad que he recibido después de los desafortunados acontecimiento que viví la noche de ayer. Las manifestaciones que hice públicas en las redes sociales fueron motivadas por el enorme miedo que me generó ver afectada mi integridad física e incluso mi vida”, comenzó el músico y expresó que ya ha recibido el apoyo de los suyos.

Mi familia, siempre a mi lado, sin intervenir a pesar de poder ver afectado el buen nombre que han ganado en los últimos años. Sobre ese particular, y por instrucciones precisas de mis abogados, estoy impedido a declarar cualquier situación relacionada sobre esos hechos, ya que son acciones que se están investigando y cualquier pronunciamiento impreciso de mi parte podría entorpecer el curso de la indagatoria.

Suplico lo entiendan. Cuando sea el momento oportuno, resolveré cualquier cuestionamiento que deseen hacerme sobre lo sucedido. Me reitero incondicionalmente a sus órdenes".

La mañana de este miércoles César D’Alessio mostró las graves heridas provocadas por una golpiza de la que fue víctima a manos de la familia del político priista, ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel luego de haberse presentado como músico en una fiesta privada en su domicilio.

Instagram

El músico también eliminó de sus perfiles en las redes sociales los videos y posts donde declara lo sucedido y responsabiliza directamente a Arturo Montiel de los ataques recibidos e incluso si se “llegara a morir”.

De acuerdo con lo relatado por César D’Alessio, él acudió junto con su novia a la residencia del ex gobernador a ofrecer un show musical de cinco horas, pese a que estaba contratado para dar un espectáculo de menor duración.

“Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia. Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, expresó el joven con el rostro totalmente ensangrentado.

César D’Alessio acusó que fue amenazado y aseguró que llegará a su denuncia hasta las últimas consecuencias, además de expresar que su novia fue víctima de tocamientos indebidos, aunque no dijo por parte de quién.

“Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí. Si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa del señor Arturo Montiel… él me hizo esto, el señor Arturo Montiel me partió la madre, el señor Arturo Montiel y su familia me hicieron esto. Me siento amenazado”, expresó el músico en los múltiples videos que ya fueron eliminados de sus cuentas.

