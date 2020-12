Chef Herrera intimidó a este concursante de Masterchef México 2020 y los cocineros lo apoyaron

Aunque Erubiel se ha convertido en uno de los cocineros más odiados y criticado de la competencia de Masterchef México 2020, él ha ido avanzando progresivamente y esto es algo con lo que al parecer el chef Herrera no está muy de acuerdo, ya que programa tras programa lo descalifica y cuestiona su falta de higiene y técnicas en la elaboración de sus platos.

Pero esto pasó a mayores, pues en el episodio 7 del pasado 11 de diciembre se colmaron las tensiones con estos dos personajes que han generado bastante polémica en esta octava temporada del reality gastronómico.

Chef Herrera intimidó a Erubiel y sus compañeros se sumaron a la idea de expulsarlo

"Levanten las manos quién quiere que se vaya hoy Erubiel", con estas palabras el chef Herrera intimidó a Erubiel luego que por sexta ocasión se enfrentará a otro reto de eliminación y fuera salvado. "Todos los del balcón quieren que te vayas", añadió este miembro del jurado que logró que el resto de los cocineros sin medir las consecuencias levantaron la mano como respuesta a su llamado.

Esto generó tensión durante unos minutos en la cocina más famosa del mundo, sin embargo, Erubiel hizo caso omiso y expresó: "Hoy no me voy. Todos me quieren fuera, pero no les voy a dar el gusto, yo también los quiero afuera", dijo el concursante más odiado por la audiencia.

A través de las redes sociales se generaron de inmediato una gran cantidad de reacciones, pues a criterio de los seguidores, tanto el Chef Herrera como Erubiel son figuras que nadie quiere dentro del programa, sin embargo, lo que más sorprendió de este momento es que el chef José Ramón Castillo también levantó su mano como señal de mostrar apoyo al comentario de su colega, pero éste fue descalificado por considerarlo poco ético.

Pero ahí no quedó todo, pues Erubiel aseguró tras cámaras que Herrera es un pájaro de mal agüero, pues cada vez que se acerca hay problemas…con esto se demuestra la falta de tolerancia entre ambos y ello ha servido para crear memes, reacciones y chistes en el mundo 2.0.

