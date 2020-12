Dua Lipa fascina con unos leggings y chaqueta acolchada blanca con estampado de flores negras a juego

Dua Lipa se ha caracterizado por exhibir su ecléctico gusto por la moda, con piezas originales que hablan de su particular estilismo. Su guardarropa y la música pop de esta cantante británica, cautiva a millones de fans en el mundo entero.

La cantante fue homenajeada en la edición virtual de los Billboard Women in Music, donde dejó a un lado la alta energía para interpretar un tema más simple ‘Boys Will Be Boys’ y para el cierre la artista brilló con un impresionante vestido negro – escote corazón- ceñido en el corpiño y una falda en múltiples capas de tul con la que lució espectacular.

Con la canción ‘Future Nostalgia’ protagonizó un performance de luces en las que se iluminaban a los músicos que la acompañaban en escena, con una interpretación magistral con el coro en el que se escuchaba “los niños serán niños… pero las niñas serán mujeres”, que llegó al corazón de los televidentes con una voz apasionada de Lipa y el mensaje que brindó a todos.

En el amor todo va encaminado, con su novio, Anwar Hadid, perteneciente al clan Hadid, el mismo hermano de las modelos estadounidenses Bella y Gigi. Durante la pandemia, la cantante londinense viajó hasta los Estados Unidos para compartir con su compañero, mientras la industria artística se encontraba paralizada por los estragos del Covid-19.

Un conjunto de flores en blanco y negro para Dua Lipa

Dua Lipa sabe cómo alegrar los días. Con un llamativo oufit, fue vista por las calles de New York, vistiendo unos leggings blancos estampados en negro y una chaqueta acolchada a juego, con la que se robó las miradas a su paso.

Su chaqueta, inspirada en los estampados de los años 60, con flores en negro, está valorada en 1.435 euros, según el diario británico Daily Mail, pues pertenece a la firma de la colección Richard Quinn.

Lipa se vio regia al llevar sus ceñidos pantalones, la chaqueta y los zapatos, todos a juego. El mini top que combinó con su estilismo permitía ver los abdominales tonificados de la sensual cantante.

Sus zapatos de tacón alto fue lo más chic, presentaban una flor en 3D en la parte delantera con lo que quedó entendible que todo su look estaba debidamente planificado.

El look en blanco y negro combinaba con su cabello liso y azabache, además de la mascarilla negra que llevaba para protegerse de la pandemia.

