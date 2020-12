El coqueto mensaje de Paty Cantú a Juanpa Zurita que desata rumores de una relación entre ambos

Terminó la segunda temporada del reality show '¿Quién es la Máscara?' y se reveló que la cantante mexicana Paty Cantú era Mapache, una de las máscaras que más expectativa y cariño se ganó por los fans del programa.

Uno los detalles que hizo de Mapache una estrella en '¿Quién es la Máscara?' fueron sus repetitivos coqueteos para el investigador más joven del programa, Juanpa Zurita, de 24 años, 13 años menor que Paty Cantú.

Cuando Mapache recibió el segundo lugar, se encontró con el reconocido 'youtuber'. En el final de '¿Quién es la Máscara?', también se descubrieron las identidades de Zombi, Oso Polar y Disco Ball.

El coqueto mensaje

Paty Cantú, intérprete de canciones como "Afortunadamente no eres tú", "Cuenta pendiente" y "Suerte", fue la invitada estelar del programa "Hoy" para hablar de su participación y experiencia en el reality show. Al preguntársele sobre su relación con Juanpa Zurita, la cantante mexicana envió un coqueto mensaje.

"Con Juanpa me puse a tratar de negociar, pero no quiere negociar, pero ya le dije que primero me tiene que llevar a cenar", señaló la artista originaria de Guadalajara, ex miembro del dueto Lu.

Juanpa había retado a Paty a lanzarse de un avión, algo que está negociando la cantante, quien afirmó que antes de aceptar la propuesta, el joven debe invitarla a cenar.