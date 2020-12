¡Malas noticias! Hilary Duff confirma cancelación del reboot de Lizzie McGuire

Hilary Duff sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que el reboot de Lizzie McGuire no se llevará a cabo. La actriz de 33 años de edad publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que dejó ver que su versión de Lizzie adulta es muy distinta a la que Disney planeaba realizar.

La actriz destacó que Lizzie McGuire es un personaje que marcó su vida para siempre y agradeció a sus seguidores por seguir manteniéndolo presente.

Hilary Duff cuenta con 15.8 millones de seguidores en Instagram / Instagram

"Me ha honrado mucho tener el personaje de Lizzie en mi vida. Ha tenido un impacto tan duradero en muchos, incluida yo misma. Ver la lealtad y el amor de los fans por ella, hasta el día de hoy, significa mucho para mí. Sé que los esfuerzos y las conversaciones han estado en todas partes tratando de hacer que este reinicio funcione, pero tristemente y, a pesar de los mejores esfuerzos de todos, no va a suceder", escribió Hilary Duff.

La también cantante hizo referencia a que el regreso de Lizzie McGuire debería ser auténtico y honesto "con respecto a lo que sería Lizzie hoy". Por lo que muchos de sus seguidores comentaron que Hilary Duff no estaba de acuerdo en cómo se planeaba el regreso del personaje.

"Todos podemos tomarnos un momento para lamentar la increíble mujer que habría sido y las aventuras que habríamos tenido con ella. Estoy muy triste, pero prometo que todos hicieron lo mejor que pudieron y las estrellas simplemente no lo hicieron alinear", indicó Hilary Duff, quien para finalizar recordó su famosa canción What dreams are made of? pero en una versión menos animada "de esto esta hecho el 2020".

Seguidores piden el regreso de Lizzie McGuire

Tras esta noticia, miles de fanáticos de Lizzie McGuire se hicieron presentes de redes sociales y pidieron el regreso de este personaje.

Es neta 2020? También Lizzie McGuire? 😭 pic.twitter.com/3nvFhmRaco — Tamara 👑 (@Tamara_gm) December 16, 2020

Cuando anunciaron el reboot de Lizzie McGuire / Cuando lees que lo cancelan definitivamente pic.twitter.com/ru8jOMw96V — Hannah Her 🍭 (@Hannih_hp) December 16, 2020

Hilary Duff confirma que se cancela la nueva serie de Lizzie McGuire. Mi suscripción de Disney+: pic.twitter.com/526Q5AIwJE — Jonh nadie (@Jonh_LYL) December 16, 2020

Yo viendo que Lizzie McGuire es TT // Al ver que cancelan el reboot pic.twitter.com/EhyivXFQ0N — Wolf Shipper (@WolfShipper_) December 16, 2020

