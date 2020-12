Lucero enamora posando junto a su árbol de Navidad decorado de manera sobria y elegante

El espíritu navideño sigue inundando los hogares del mundo y la morada de la querida cantante y actriz mexicana Lucero no fue la excepción. Llena de ilusión y agradecimiento, la estrella finalmente dio la bienvenida a lo grande a la Navidad en casa y así lo presumió recientemente a través de sus cuentas sociales con una linda postal junto a su pino navideño.

Lucero recibe la Navidad en casa con el tradicional árbol

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete de Hasta que amanezca cautivó a sus seguidores al compartir el pasado lunes 14 de diciembre una fotografía donde aparece luciendo hermosa junto a su arbolito navideño, el cual este año fue ornamentado de manera sobria y elegante junto a sus adorados hijos, Lucerito y José Manuel.

En la postal, la brillante luminaria de 54 años posa con muchos ánimos ante la llegada de las fiestas decembrinas como si estuviera decorando su enorme y tradicional pino adornado con preciosas esferas, flores y lazos dorados y algunas ramas plateadas con detalles en blanco que contrastó a la perfección con el verde del árbol.

“¡Yeeiii, ya llegó la Navidad mis adorados!”, expresó la estrella en la descripción de la imagen donde además se la ve preciosa con una chaqueta de cuero negro con tachuelas plateadas; su larga melena rubia peinada en suaves ondas y un maquillaje en tonos tierra que realzó su belleza natural.

Como era de esperarse, aunque la instantánea apenas permitió un atisbo a su decoración de Navidad, sus admiradores no tardaron en reaccionar a la publicación con miles de halagos hacia su buen aspecto y su exquisito gusto para adornar. Asimismo, le desearon unas felices fiestas bajo la nueva normalidad.

Por otro lado, Lucero también habló sobre la Navidad en su podcast y fue ahí donde compartió que este 2020 sus hijos la ayudaron a colocar los adornos de Navidad, una tarea en familia que, según detalló, realizaron al son de algunos temas de la época interpretados por ella y el padre de sus retoños, Manuel Mijares.

“El otro día que estábamos poniendo el árbol de Navidad aquí en la casa, estaba aquí con ‘la nena’, bueno con Lucero, y estaba también José Manuel, de repente, ‘la nena’ puso un playlist navideño tiene canciones del nuevo disco de Mijares, otras en inglés y de repente le digo: ‘¿por qué no está la que yo grabé?’ y se mete a buscarla y se llama Paseo en trineo, la pusimos y me encantó”, narró Lucero según reseñó Las Estrellas.

Asimismo, en esta plática, Lucero contó algunas de las más especiales memorias que alberga de esta época tan linda, una de sus favoritas del año, a lo largo de su vida.

“En mi caso he podido vivir Navidades muy lindas siempre… Claro que cuando era chiquita Santa Claus me traía regalos, yo me portaba bien, en la casa mi hermano y yo hacíamos todo para que fuera bueno con nosotros…”, recordó la ‘Novia de América’.

“En la sala había una chimenea, ahí poníamos el arbolito de Navidad y llegaban los regalos, había adornos en toda la casa, con lucecitas, las botitas para que nos dejaran regalito ahí”, contó.

Así es que Lucero y sus hijos se preparan para decir adiós a este año que, si bien ha sido muy diferente a los anteriores, le ha permitido a la cantante cosechar éxitos, celebrar sus 40 años de trayectoria, cumplir sueños y estar más cerca que nunca de sus talentosos vástagos.

