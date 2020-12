Mira cómo se ve Miguel Ángel Romero de "Pequeños gigantes" a sus 21 años

Hace casi una década llegó a la pantalla chica mexicana la primera temporada de Pequeños gigantes, un programa de talento en el que niños de varias ciudades de México acapararon la atención y robaron el corazón del público con sus incuestionables dotes artísticas e insuperable carisma sobre el escenario.

Tras varias semanas de contienda entre los siete escuadrones concursantes en el show conducido por Galilea Montijo, el equipo de “Los irresistibles” se alzó con la victoria en la gran final de esta primera entrega, una hazaña que lograron teniendo como representante en el área de canto al talentoso Miguel Ángel Romero Severiano.

Con apenas 12 años de edad, el originario de Oaxaca conquistó a jueces, como Noel Schajris, y televidentes con sus impecables presentaciones sobre el escenario, donde demostró su gran talento para la interpretación, su voz excepcional que despertaba grandes emociones y derrochó una gran simpatía que ayudó a su escuadrón a hacerse con el máximo galardón.

Sin embargo, desde su gran momento como cantante ganador de Pequeños gigantes hasta la actualidad, han pasado exactamente 9 años en los que Miguel Ángel ha dejado de ser ese tierno pequeño con un gran don para ser un guapo joven que sigue desarrollándose en el mundo de la música.

Así creció Miguel Ángel Romero, cantante ganador de Pequeños gigantes

Luego de su gran triunfo en Pequeños gigantes, Miguel Ángel Romero no ha dejado de respirar ni un instante la música. De hecho, inmediatamente tras su participación en el concurso, el joven fue uno de los seis destacados participantes que fue seleccionado para conformar el grupo musical infantil Megabait.

Con esta agrupación, el talentoso jovencito dio sus primeros pasos como profesional en la música junto a sus compañeros Magaby Garay, Jorge del Valle, Montserrat García, Hiroshi Arikado y Daryna González. No obstante, al poco tiempo, el sexteto tomó sus caminos separados y él se enfocó en su carrera de manera independiente.

Actualmente, Miguel Ángel tiene 21 años y sigue picando piedra en la escena musical para llevar su talento a todos los rincones del mundo.

De acuerdo a Univisión, hace un par de años, el artista estaba dedicado a dar clases de música a niños de pocos recursos en Oaxaca y se estaba preparando para lanzar su primer álbum como cantante, un proyecto que no se ha concretado.

Asimismo, en el año 2018, hizo su regreso triunfal al set de Pequeños gigantes en su tercera temporada con un dueto junto a la entonces participante Anyelique Solorio. Juntos cautivaron entonando el tema El amor de los dos en una presentación inolvidable que conmovió profundamente a Bianca Marroquín y se ganó una ovación de los presentes.

Aunque por ahora no ha lanzado su música, el joven sigue teniendo un gran talento y ha madurado su privilegiada voz. De hecho, en YouTube está disponible un video donde aparece cantando de manera impecable el clásico Ave María.

La grabación, publicado el año pasado específicamente en su canal en la red social, tuvo como propósito audicionar por un lugar en el reality show musical La academia, de TV Azteca. Igualmente, en este clip, además de deleitar con su canto, develó que estaba dedicado a la música religiosa.

“Desde pequeño, se me fue concedido el don del canto de la mano de mis padres y la Virgen María. He interpretado distintas piezas musicales para cantarle a Dios. Como cantante, también he interpretado distintos géneros a lo largo de mi carrera pero siempre le he sido más fiel a mi religión y a mi fe”, comentó en el audiovisual antes de cantar. “Mi sueño es poder llevar la música a todos lados y que la gente se enamore de ella”.

Por otro lado, Miguel también está presente en redes sociales como Instagram, donde acumula más de 9,000 seguidores a pesar de que no actualiza desde el año pasado.

En su perfil, se presenta como un músico, cantante, compositor y entrenador vocal entre Múnich y la Ciudad de México, un hecho que demuestra compartiendo muchas postales tomadas desde esta ciudad alemana y otras metrópolis del mundo, como Bogotá, a donde ha ido aparentemente a trabajar, aunque no especificó en qué actividad.

También comprueba en esta red que es muy cercano a su familia y ha conservado la amistad con muchos de sus compañeros en Pequeños gigantes como Magaby, Hiroshi, Dania González y Bridget González; estas dos últimas fueron parte de segunda entrega.

“Podrán pasar años y nuestra amistad, así como nuestros talentos, jamás se perderá”, escribió al pie del cuadro; no obstante, aunque en esta postal no aparecen, en su cuenta ha expresado que Jorge del Valle, Bridget e Irlanda Valenzuela, también exconcursante de Pequeños gigantes, son algunos de los más especiales amigos que forjó durante esta importante etapa de su vida infantil.

Hoy por hoy, no se sabe exactamente dónde está Miguel Ángel o a qué se está avocando, pero lo que sí es completamente cierto es que la audiencia anhela volver a verlo derrochar a lo grande ese don para la música que de pequeño lo llevó a conquistar la cima en Pequeños gigantes.

