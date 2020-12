AUA nace de un encuentro entre el músico Sabo Romo y el médico Alter Tewel

Sabo Romo tiene un espíritu musical activo, las ganas de compartir su pasión por el oficio hace que desarrolle su creatividad.

Hace cinco años nació el proyecto AUA, que lleva a la par de Santa y Caifanes, que le ha permitido explorar una nueva aventura con grandes músicos.

AUA, la banda creada por Alter Tewel y Sabo Romo estrenará este jueves, 17 de diciembre, su concierto realizado en 2019 en El Lunario del Auditorio Nacional a través de su canal oficial de YouTube.

El médico y el músico comparten una historia emotiva que los llevó a unir sus gustos.

“Para mí es una historia de vida hermosa. Un día se te ocurre hacer música y llega al corazón de Sabo y se hace una bola de nieve. Es un sueño que no ha parado desde que Sabo me dijo: 'Me gusta tu música', desde entonces no hemos parado de dar hacia delante. Viene un gran futuro, porque el año que viene hay una gran sorpresa, además de un segundo disco”, dijo Alter Tewel.

Añadió, “ambos somos melómanos enfermos y coleccionista de discos [risas]. Desde el punto de vista de la medicina ,que es mi rubro, soy un médico activo y profesor con un bello hobbie profesional. El disco de AUA, con toda la evidencia científica con la cual siempre soy muy estricto, puedo decir que cura la gente que lo escucha”.

El proyecto musical estrenó su producción audiovisual el pasado 19 de septiembre de 2019, conmemorando esta fecha tan simbólica, ante una audiencia que llenó y disfrutó el viaje onírico de esta banda.

El concierto, se presentó por primera vez con la banda en vivo, en conjunto con su película.

“Fue el primer concierto de Alter, sigue siendo el primer y único concierto en su vida, pero no termina con nuestras ganas de seguir haciendo música. Llevamos dos años trabajando en lo que será -eventualmente- el segundo disco. Hacerlo de la mano de Alter, que no solamente es mi doctor del rock, sino además él salvo mi ojo, es mi amigo y hemos constituido una familia increíble, que ya nos hicimos indispensables en nuestras vidas. Debo recalcar que me tiene contento y orgulloso de lo que la ingenuidad y la necedad son capaces de hacer. Mientras él salva vida y ojos tiene esta oportunidad de estar en el proyecto”, compartió Sabo Romo.

La música de AUA, está inspirada en la idea del inconsciente del ser humano, narrada a través de los sueños: miedos, ansiedades, enajenamientos y la confusión que dicta la psique del personaje de la historia.

Alter Tewel es el compositor y fundador de este proyecto.

El proceso de composición de la obra fue siguiendo el método tímbrico, estableciendo en primer término los elementos sonoros mezclados con sonidos ambientales.

La obra fue mezclada por el ganador del Grammy, Sacha Triujeque (Cerati, Sabo Romo, entre otros) y masterizado en Nueva York por Alex de Turk (David Bowie, Sting, Kamasi Washington).

"AUA puede parecer complicado o complejo en lo musical y lírico, pero para nosotros representa un oasis en medio de lo que presenta la música hoy en día, como muy convulsa y ya hay mucho de lo mismo. Soy músico que ha procurado hacerlo bien su carrera, pero muy a la par soy entretenedor, quiero que la gente sonría, igual que yo, y tenga unas horas de felicida; así que la mejor manera es ejerciendo nuestro oficio de la música", adelantó Sabo Romo.

Para el bajista de 58 años con 40 años de carrera hay muchas cosas que aún lo sorprenden y más en un 2020 tan caótico.

"El 2020 es un año que se va a la basura, que no va a contar en nuestro curriculum, pero mucha envejeció en los físico y emocional, pero que fue, es o sería esta pandemia sin música, literatura y arte, porque en muchos casos es la diferencia entre estar bien a estar hechos una piltrafa. Cuando crees que ya nada puede sorprenderte llega AUA, que se convirtió en mi sorpresa del 2015 a la par de Rock en tu idioma sinfónico que fue cuando hicimos el primero y los llevamos de la mano".

Sabo y Alter se conocieron en un ascensor en el lugar donde vivían: "Yo no lo conocía, pero él si me reconoció, a partir de eso logramos un engranaje artístico y armar este gran concepto".

Concierto vía streaming

Estrenará este jueves, 17 de diciembre, su concierto realizado en 2019 por su canal oficial de YouTube.

"Hay una banda de rock, una película, un espectáculo multimedia y muchas emociones. El concierto que hicimos en el Lunario fue el 19 de septiembre una fecha emblemática para México, por eso tomamos la decisión de hacer un regalo, un presente a todos con música y un disco que corre su lírica sobre la emoción humana, es una caricia y bálsamso para los que se quieran conectar al espectáculo”.

AUA está conformado por:

Alter Tewel (voz y guitarras)

Sabo Romo (bajo y voz)

Adrián Ávila (guitarras y sintetizadores)

Nay Stanfield (voz y coros)

Aarón Cruz (bajo y contrabajo)

Itto Coutiño (lead guitar)

Ezequiel Ghilardi (batería)

¿Cuándo y dónde verlo?

El estreno se llevará a cabo el próximo jueves, 17 de diciembre, a las 20:00 horas en el canal oficial de YouTube de AUA, donde además se ofrecerá una convivencia virtual para todo el público y fans moderada por el periodista y crítico de música Oscar Sarquiz.

Este encuentro se realizará en vivo con todos los integrantes de la banda, de manera gratuita.

