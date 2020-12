Aseguran que Daniel Bisogno podría estar mudándose a Televisa con nuevo programa

Tras protagonizar una serie de fuertes polémicas a lo largo del año, la permanencia de Daniel Bisogno en el programa de espectáculos Ventaneando ha estado rodeada de especulaciones, en especial, ante su ausencia los últimos días de la emisión de TV Azteca luego de referirse de manera inapropiada hacia el conductor Javier Ceriani.

Ahora, han comenzado a circular nuevos rumores sobre el futuro profesional de Bisogno que aseguran que el presentador de televisión estaría trabajando en la creación de un nuevo programa junto a la actual productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez, que podría transmitirse en Televisa.

¿Daniel Bisogno abandona Ventaneando rumbo a Televisa?

De acuerdo a El Imparcial, el periodista Dael Quiroz informó en su canal de YouTube este miércoles 16 de diciembre que el conductor de Ventaneando habría mantenido un supuesto encuentro con Rodríguez la semana pasada para crear un nuevo show que se ofrecería primeramente a Televisa.

"Bisogno se reunió con ella. Andrea y él planearon un programa, este no será bajo la producción de TV Azteca, como primera instancia se lo van a ofrecer a Televisa", aseveró Quiroz de acuerdo al anterior medio citado.

"Ahí sí no lo voy a criticar (…). Andrea sin pelos en la lengua lo comentó este día en el programa Hoy. Como primera opción (el programa) lo van a presentar a Televisa en la primera mitad del 2021; sin embargo, cinco programas se van a grabar costeados por Andrea en una producción independiente", agregó.

El periodista añadió que cree que Pati Chapoy, compañera de Bisogno, ya está al tanto de esta reunión porque “el día de hoy en Ventaneando, cuando presentaban una nota, Pati dijo bien clarito: ‘Eso es lo que pasa con la gente que traiciona y patea su suerte".

"La indirecta fue muy dura. Ahora, Daniel no iba a esperar ni un segundo para buscar trabajo, a él lo han suspendido una gran cantidad de veces, la diferencia es que esta es la primera vez que lo suspenden sin goce de sueldo. Cabe recordar que también le quitaron la exclusividad", aseveró.

"Daniel ganaba como artista exclusivo del canal 475 mil pesos al mes, más menciones, promociones y algunos contratos y convenios de marcas, que al día de hoy son sus principales detractores en este canal", destacó.

Tras los controversiales comentarios de Bisogno hacia el conductor de Chisme no like en Ventaneando, la revista TV Notas informó que TV Azteca le habría impuesto como castigo unas vacaciones sin goce de sueldo hasta enero, cuando se defina cuál será su futuro en la televisora. No obstante, el presentador sí aparecerá en varios programas de fin de año que ya están grabados.

“(…) tal vez podrían rescindir su contrato, pues ya hay muchas situaciones negativas provocadas por él, y que analizarían si lo mejor era sacarlo de la televisora para no manchar la imagen de ésta”, comentó un informante al medio.

“Daniel se indignó y les gritó que si se atrevían a despedirlo, los demandaría, y que obviamente sería una demanda millonaria porque él es uno de los mejor pagados de la televisora, y ha trabajado muchos años para ellos; además, amenazó con destapar algunos de sus secretos”, agregó.

Asimismo, esta persona afirmó al medio que tanto Ricardo Salinas, presidente de TV Azteca, como Pati Chapoy están “hartos” de la actitud de Daniel Bisogno y no quieren tolerar más su comportamiento.

“El señor Salinas sólo quiere aparentar que todo está bien con Daniel, pero la realidad es que ya está harto de que por su culpa, la televisora y él estén bajo la mira de todos porque no piensa lo que dice o escribe en las redes”, sumó la fuente anónima.

“Aunque Chapoy diga lo contrario, ella también ya está harta de lo que ha dicho y hecho Daniel últimamente, y no está de acuerdo con todo eso. Lo que se sabe es que ella tampoco ya no piensa meter las manos por él, o también podría afectarle”, remató.

Por otro lado Quiroz, señaló en su canal de YouTube que se rumora también que Ventaneando sea reemplazado por un nuevo programa de espectáculos. "La segunda mitad de enero del 2021 van a empezar a grabar un programa de espectáculos bajo la conducción y dirección de Mónica Garza. Este será su esperado y anunciado regreso al mundo del entretenimiento y se empieza a rumorar que este va a ser el programa que va a sustituir a Ventaneando”, dijo según reseñó El Imparcial.

"Cuando Chapoy se enfrente con Gloria Trevi, Ventanenado va a estar uno o dos meses más, el tiempo que tenga al aire, lo va a compartir con el programa de Mónica. Al parecer, Mónica Castañeda estará en el equipo de redacción; Ricardo Manjarrez como reportero y renovarán a todos los conductores, y estará bajo la batuta de Laura Suárez, la ex gran amiga de Pati (…)", concluyó.

