Enjambre se aleja de las colaboraciones y covers por salud musical

Enjambre está a punto de cerrar el año, que no será como hubiera querido de hacerlo junto a sus seguidores en un concierto en vivo.

Ahora, se hará de manera virtual desde el Cerro de la Bufa, ubicado en Zacatecas.

La agrupación de rock decidió sumarse a los conciertos digitales, porque reconocen que es la única manera de mantener esos lazos con el público.

"Es una buena manera de cerrar un año tan doloroso o feo, con la cabeza en alto y tocando, que es lo que intentamos ofrecer este 18 de diciembre", dijo Luis Humberto Navejas, vocalista de Enjambre.

Agregó, "no fue fácil dejar los escenarios, porque estamos muy apapachados por nuestro público y estamos acostumbrados a estar de tocando en vivo todo el año. Cuando estaba siendo difícil juntarnos para hacer música nueva por la intensa agenda, lo que hicimos fue simplemente decir: 'No podemos tocar en vivo, ahora tenemos tiempo de hacer música', por lo que terminamos el nuevo disco (Próximos prójimos) que lo estrenamos hace unos meses".

Enjambre se suma a los conciertos en línea que ofrece la plataforma Streamtime, pero desde un lugar al aire libre y que representa a Zacatecas.

"Esto de las presentaciones virtuales es muy nuevo para nosotros, lo que hicimos para Streamtime es que buscaron lugares icónicos, no para compensar la falta del público, sino dar algo especial en un espacio simbólico para la banda. Somos zacatecanos y escoger este Cerro de la Bufa hace una conexión especial con este lugar que se suma a nuestra música. Será una buena noche para estar con la gente desde la comodida de su hogar para terminar este año tan turbio", reveló el vocalista de la banda.



Luis Humberto Navejas habló el momento que vive la industria musical.

"No estamos como interesados en los cambios de la industria, solo estamos interados en hacer rolas. No estamos interesados en hacer colaboraciones, no estamos interesados en hacer covers [risas]… no nos interesa nada de eso de seguir un ritmo de moda para que nos toquen en la radio",

Añadió, "no nos interesa ni la fama ni el dinero, sino que queda un filtro muy claro que tiene que ver meramente con música, mensaje y estilo. La personalidad de la banda quedó plasmado desde el segundo disco en adelante; ahora, el sonido de la banda nos abre a nuevas posibilidades, que tiene que ver más con la experimentación en el estudio".

La agrupación diagnosticó su propia salud musical: "Está en su punto de mejor salud que nunca, vigorosa, fit, saludable y bien nutrida. Creo que está en su mejor momento en su historia y hay probabilidad que esté en mejores condiciones físicas en un futuro", finalizó el vocalista.

Concierto vía streaming

Enjambre, la banda de rock contemporáneo está listo para hacer un recorrido musical.

"Espero que se conecten para ser parte de este concierto como festejo de fin de año y de mi cumpleaños [risas]. Será una experiencia linda, que será una buena introducción a nuestra música desde su raíz hasta la cima con el disco nuevo y los temas de nuestra discografía", concluyó Luis Humberto Navejas.

18 de diciembre, 20:00 horas, por Streamtime . Acceso 169 pesos más cargo.

