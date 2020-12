Así creció ‘Juanita’, la hija de Sherlyn en "Clase 406" a 18 años de la telenovela

Entre las muchas telenovelas juveniles que han marcado la historia de la televisión y han cautivado por completo a toda una generación de jóvenes sin duda destaca Clase 406, un melodrama estrenado en 2002 que catapultó las carreras de hoy grandes estrellas del medio artístico mexicano como Sherlyn, Aarón Díaz, Dulce María, Christian Chávez, Alfonso Herrera, Grettell Valdez, Irán Castillo, Sebastián Rulli y compañía.

La producción de Pedro Damián para Televisa fungió como trampolín a la fama de estos entonces jóvenes actores que demostraron tener todo el talento para brillar durante más de 300 episodios en los que se narraba la historia del nuevo profesor de matemáticas de la Preparatoria No. 10 Rosario Castellanos, ‘Francisco Romero’, y su relación con sus estudiantes, quienes atravesaban todos por distintos problemas mientras intentaban sobrellevar el golpe de la adolescencia.

Así luce ‘Daniela’ de “Clase 406” a 18 años de la telenovela Gretell Valdez, quien dio vida a este personaje, hoy es una consagrada actriz de 44 años.

No obstante, estos alumnos no fueron los únicos que acapararon la atención del público. De entre todos los personajes que hicieron parte de esta historia, destacó especialmente una pequeñita que se robó el corazón de la audiencia por completo: ‘Juanita’, la pequeña hija de ‘Gabriela Chávez’, un papel encarnado por Sherlyn.

Como recordaremos, la dulce, inteligente y destacada ‘Gaby’ es víctima de abuso por parte del profesor de educación física ‘Dagoberto García’ y, producto de este lamentable suceso, se convierte en una madre soltera a muy temprana edad que debe aprender a salir adelante mientras cuida a su hija y asiste a clases.

La tierna 'Juanita' se ganó por completo al elenco y a los televidentes con sus lindos ojos y su gran tranquilidad en escena; además, de que también brilló como protagonista de algunos de los momentos de mayor suspenso en la trama, como el día en el que es secuestrada por su padre biológico.

Sin embargo, desde el estreno de esta telenovela han pasado casi dos décadas y la actriz que le dio vida a ‘Juanita’ ya no es una pequeñita, sino toda una guapa jovencita que sigue inmersa en el mundo de la actuación, donde se perfila como una de las grandes promesas.

El antes y después de ‘Juanita’, de Clase 406

En el año 2002, la bebé elegida para dar vida a ‘Juanita’ en Clase 406 fue nada más y nada menos que Azul Guaita Bracamontes, una de las actrices jóvenes más populares actualmente. Y es que a sus 19 años de edad, la estrella ha crecido para ser una bella y talentosa intérprete que está construyendo su carrera de manera imparable.

Tras su debut como actriz en este melodrama juvenil hace 18 años, la entonces bebé abandonó las telenovelas; no obstante, hace un par de años, retornó con todo a las pantallas en Mi marido tiene más familia, un exitoso drama donde encarnó a 'Yolotl', la hija de 'Ernesto Rey', interpretado por Gabriel Soto.

Luego de destacarse con su interpretación en este teledrama, Azul de inmediato se hizo con una segunda oportunidad en las pantallas con otra producción de Juan Osorio: Soltero con hijas. En esta historia, protagonizada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, personificó a ‘Camila’, una joven amante del fútbol y de la naturaleza.

Gracias a su trabajo en esta comedia romántica, donde en esta ocasión fue sobrina de Soto, Guaita se posicionó como una de las actrices favoritas del melodrama; empero, esta producción no solo le ayudó a impulsar su carrera, también le permitió encontrar el amor en su compañero Sebastián Poza, quien dio vida a 'Juandi'.

La eterna ‘Juanita’ de Clase 406 y el hijo de Mayrín Villanueva fueron pareja en esta ficción, pero la química que proyectaron no era fingida y su romance no tardó en saltar de los foros hacia la vida real. Y aunque mucho se rumoreó, no fue sino hasta comienzos de este año que confirmaron su noviazgo con gran alegría.

Después de haber alcanzado una gran popularidad, la luminaria siguió indetenible actuando en proyectos como La negociadora y, más recientemente Súbete a mi moto, una serie de Amazon Prime donde dio vida a ‘Renata’, una fiel fanática de Menudo.

Sobre este personaje, expresó en una entrevista a la revista Cosas que lo disfrutó mucho porque pudo demostrar su talento para diversas disciplinas artísticas. “Desde que era pequeña me ha gustado cantar, actuar, bailar y hace dos años dije que quería hacer algo así, así que me propuse ir al casting de esta serie y afortunadamente quedé en el papel. (…) Me gustó mucho este proyecto porque hice todo lo que me gusta y creo que muestra un poco de la esencia de Azul”.

De igual forma, en esta conversación, comentó que tiene el anhelo de dar el salto a la gran pantalla. “Ahora solo voy conforme se me presentan los castings, sin embargo, me encantaría incursionar en el cine, creo que es lo único que me falta por ahora y lucharé por cumplirlo el siguiente año”.

Asimismo, en otra charla con el medio, destacó también sus deseos de estar presente en los teatros. “Creo que es un escenario muy importante, es fundamental para la carrera de una actriz. A mí me encantaría ser parte de un musical, me encantan, por eso me estoy preparando y espero en el futuro se concrete”, manifestó en 2019.

No obstante, aunque la vida le sonríe a Azul en el terreno profesional y personal, la joven ha tenido que hacer varios sacrificios para poder cumplir su anhelo de convertirse en una gran artista, como volar del nido de sus padres en República Dominicana, un país al que la nacida en México migró a sus 5 años de edad.

“Mis papás están en República Dominicana. La verdad sí es difícil no estar con mis papás, no estoy acostumbrada, a veces sí me llega la nostalgia, pero recuerdo que estoy haciendo lo que amo y sé que para hacer algo bueno tengo que hacer sacrificios", manifestó en una plática a Las Estrellas a finales de 2019.

En esa oportunidad, destapó que tuvo que persuadir a sus papás de dejarla volver a su país natal a perseguir sus sueños, pues ellos querían que se avocara a los estudios.

"Mi papá estaba más preocupado por la escuela y le prometí: 'papá si me dejas ir te prometo que voy a sacar 10 en todo' y la verdad sí cumplí, lo hice muy bien, no saqué 10, saqué 9", admitió. Por fortuna, aunque el camino no fue fácil, Azul logró graduarse de la preparatoria entre los foros y la escuela en julio del año pasado.

"(…) la verdad sí fue difícil, porque tenía que aprenderme los guiones de la novela y estaba haciendo exámenes, pero me mandaban las cosas e intentaba manejar las dos juntas y la verdad que me fue muy bien”, remató.

Igualmente, expresó en esa ocasión que le gustaría también probar suerte en la industria musical y hacer alguna colaboración con Emilio Osorio. "En un futuro cercano quiero empezar con mi carrera musical. Ya hemos hablado Emilio y yo de hacer un dueto, estaría padre, pero aún no hemos tenido la oportunidad".

A principios de este año, la anhelante jovencita que cuenta con más de 500 mil seguidores en Instagram además sostuvo el reencuentro más esperado con Sherlyn, a quien no veía desde que fuera su pequeña hija en Clase 406, en los pasillos de la televisora de San Ángel.

“Yo tenía 16 o 17 años, yo la cargaba porque tenía sus caireles y sus ojotes, ahora la veo cada vez más bonita”, manifestó la estrella, que en ese momento estaba embarazada de André, en una entrevista a Las Estrellas.

Igualmente, la actriz manifestó sentirse muy orgullosa de los logros y persistencia de su crecida ‘Juanita’. “Amo verte exitosa, triunfando y ver que sigues haciendo lo que amabas desde muy chiquita, porque hay muchas niñas que se pierden en el camino, entonces me encanta verte”, le manifestó la conductora, quien también recordó cómo se comportaba Azul cuando trabajaron juntas en Clase 406.

“Era una niña bien portada, siempre acompañada por su mamá, por eso es una niña bien bonita, porque siempre fue una niña bien cuidada”, recordó y aprovechó también para expresarle sus mejores deseos.

Mientras la vida vuelve a reunir en los foros a Azul y Sherlyn, el público las puede seguir viéndolas compartir escenas en la repetición de Clase 406 por el canal Tlnovelas de lunes a viernes a las 2:00 de la tarde.

