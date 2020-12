'La huérfana': Isabelle Fuhrman comparte una foto en Instagram bañada en "sangre" en el rodaje de la precuela

Desde que se conoció que 'La huérfana' tendría una precuela, los fans de la entrega y del cine de terror se mantienen ansiosos para conocer más sobre la nueva película

La precuela contará, nuevamente, con la actriz estadounidense Isabelle Fuhrman, quien 11 años después regresa para interpretar a la tenebrosa Esther, la protagonista del largometraje, quien compartió una escalofriante fotografía en su cuenta de Instagram durante el rodaje.

La protagonista de 'La huérfana' aparece en la imagen bañada en "sangre" para anunciar "su última semana" en 'Esther', haciendo referencia al nombre que tendría la precuela, llamada en otros sitios 'La huérfana: primer asesinato', y que contará el origen del personaje.

La producción de la cinta, dirigida por William Brent Bell, no ha confirmado el nombre que llevará, su duración, fecha de estreno, entre otros detalles. Según reportes, la precuela narrará el escape de un psiquiátrico de Esther en Estonia. Tras huir, consigue viajar hasta América, lugar en el que se hace pasar por la hija perdida de una pareja adinerada.

Isabelle Fuhrman, luego de su exitoso paso por la película de drama y suspenso, añadió otras actuaciones a su carrera, como el de Clove en 'Los juegos del hambre' o el de Tessa Johnson en la serie 'Masters of Sex'. William Brent Bell, por su parte, ha trabajado detrás de las cámaras en las terroríficas películas de 'The Boy' y 'The Boy: La maldición de Brahms'.

El guion de la precuela de 'La huérfana' lo escribirá David Coggeshall, quien formó parte de los escritores de 'Scream'.

La trama de la primera película

Seguro temblaste de miedo en 2009 cuando se estrenó 'La huérfana', dirigida por Jaume Collet-Serra, director de 'Jungle Cruise', y que contó con la participación de la actriz Vera Farmiga y el actor Peter Sarsgaard.

La película narra la historia de Esther, una niña adoptada por una pareja que sufrió una pérdida, pero la pequeña terminó siendo una mujer adulta de 33 años con un desorden hormonal que le provocó lucir como una infante. Incluso, trata de seducir a John, su padre, y comete más atrocidades.