Paola Rojas cuenta cómo trató el tema de la pandemia con sus hijos

Además de ser una de las periodistas más queridas y respetadas en México, Paola Rojas es una abnegada y feliz mamá que ha logrado balancear ambas facetas de su vida con éxito; sin embargo, estos roles que ejerce a la par desde el nacimiento de sus mellizos en 2011 recientemente se vieron retados ante el brote de covid-19.

Y es que el coronavirus no solo le planteó un desafío como profesional por el hecho de tener que trabajar brevemente en casa o el indetenible flujo de información que día a día ha manejado desde que surgiera el virus en China en diciembre del año pasado, sino que también la retó como madre al tener que idear la mejor manera para hablar este tema y todas sus implicaciones con sus hijos, Paulo y Leonardo.

Ahora, la guapa y popular conductora del programa Al aire con Paola Rojas se abrió sobre cómo enfrentó esta situación en su círculo familiar y brindó algunas claves que otras mamás o responsables de niños deberían tener en cuenta al comunicar el tema de la pandemia a menores efectivamente.

Así trató Paola Rojas la covid-19 con sus hijos

Durante una reciente emisión del programa Netas divinas, Paola Rojas develó cómo fue que trató, siendo una profesional dedicada a las noticias, toda la información del coronavirus con sus hijos de apenas 9 años para protegerlos.

Tras ser cuestionada al respecto por Consuelo Duval, Rojas destacó primeramente la importancia de estar consciente de que los niños son muy inteligentes y perciben muy bien lo que ocurren en su entorno, por lo que razonó que hablarles con la verdad y mucha claridad es lo mejor para ayudar a los niños a comprender el panorama.

“Es toda una tarea. Yo creo que a los niños hay que respetar su inteligencia, ni son tarados, son muy listos, lo mejor que puedes hacer es explicarles las cosas. Ocultarlas no funciona, menos a esa edad, tienen 9 años mis hijos, pero además con tanta información y con tantas vías para enterarse de todo", recalcó, según quedó registrado en un breve clip de la emisión que compartió a través de su cuenta en Instagram este miércoles 16 de diciembre.

Asimismo, periodista enfatizó que los padres deben permanecer serenos para no transmitirles sus miedos a sus hijos ante la complicada situación sanitaria que mantiene al mundo en jaque.

“Me parece que no les transmites miedo cuando tú no sientes miedo, pero una cosa es el miedo y otra es la precaución. Son bien distintos. Tampoco quiero unos hijos temerarios que salen y se exponen… no, es explicar esto es así, se contagia así, tenemos que cuidarnos nosotros de esta forma (…)”, destacó.

Por último, concluyó explicando cómo los niños se adaptan también a esta nueva normalidad: “De pronto, también lo van normalizando (la pandemia) y tienen sus maneras de procesarlo (…), ellos no juegan a ‘Las traes’ o ‘Encantados’, juegan coronavirus”.

