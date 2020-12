Bloguero Perez Hilton llora y le ruega a Charli D'Amelio que lo ayude a volver a TikTok

TikTok censuró por completo a Perez Hilton de su plataforma hace unos días, después de meses de quejas de influencers, entre ellos Charli D'Amelio quien dijo ser atacada personalmente por el polémico reportero de espectáculos.

El famoso bloguero de 42 años más conocido por su presencia en línea a principios de la década de 2000 se ha convertido en una de las personalidades más importantes que no tiene reparo a la hora de criticar a los influencers actuales, siendo la mayoría menores de edad. El viernes, la compañía bloqueó a Perez Hilton de su cuenta, que tenía 1,6 millones de seguidores.

En un correo electrónico a Hilton, obtenido por el portal Insider, TikTok afirmó que había violado las pautas de la comunidad de la aplicación por insultos y discurso de odio, desnudez y contenido sexual e intimidación. TikTok no proporcionó ejemplos de las violaciones.

Perez Hilton le dijo a Insider que no cree que haya intimidado a nadie, aunque si lo hizo lo lamenta. También publicó una serie de videos de disculpas y lágrimas suplicando a TikTok y a sus principales creadores, entre ellos la reina Charli D'Amelio, que lo ayudaran a recuperar su cuenta.

"Si tengo el privilegio y la oportunidad de volver a TikTok, no hablaré de los creadores de TikTok", dijo Hilton. "Me sorprende que no me dieran un aviso o la oportunidad de mejorar mi contenido y hacerlo más positivo, enfocado en mi y en nadie más".