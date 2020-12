Rompan todo, el viaje musical que rinde tributo al rock

La historia del rock en América Latina va de la mano de hechos históricos como la Guerra de las Malvinase entre Reino Unido y Argentina o El Halconazo en la Ciudad de México, y estos algunos de los instantes que se pueden ver en Rompan todo, una docu-serie que explora 50 años de este género musical. Una historia escrita con guitarras eléctricas y distorsión, marcada por la lucha de los jóvenes contra el poder, la censura y la represión.

"Desde un principio sabíamos que el proyecto tenia esa cualidad, estamos contando la historia de la música pero también la historia del continente desde el punto de vista de este género, y es muy natural, hay una conexión directa. El rock ha sido y es un vehículo de expresión artística y política en los jóvenes", dijo Nicolás Entel, productor de Rompan todo.

Publimetro también tuvo la oportunidad de conversar con una de los grandes mentes maestras del rock latino, Gustavo Santaolalla, que habló sobre el género en la actualidad. "En este momento el rock está en un momento de hibernación, no hay mucho rock, no hay una presencia fuerte, creo que es cuestión de tiempo. Yo creo el rock siempre va a existir, es un movimiento cultural muy fuerte, se ha modificado y transformado, pero continúa, es una energía relacionada con la energía de los jóvenes y seguirá existiendo".

Gustavo Santaolalla / Netflix



Y agregó, "he visto al rock pasar por momentos de curvas ascendentes y descendentes, creo que estamos pasando por un momento muy particular en el mundo. En la pandemia hubo un récord de venta de guitarras eléctricas, y un aumento notable en venta por parte de el público femenino. El rock es una actitud y es algo que permea en muchas cosas, inclusive en artistas de género urbano, el cual encuentra sus raíces en la música afroamericana, un ejemplo de ello es Residente. No sé cómo será el futuro del rock, pero siempre va a existir la música que los jóvenes elijan para expresar su insatisfacción, su visión del mundo, que y ahí va estar el rock, el rock no ha muerto y la serie lo valida".

A pesar de que el rock fue considerado un mundo de hombres por muchos años, Rompan todo también ha querdio rescatra el papel de las mujeres, según explicó Nicolás Entel. "La realidad es que el período que cubrimos en el documental, el rock es un mundo dominado por los hombres, pero ha habido grandes mujeres en el rock e hicimos lo posible por entrevistarlas para que nos dieran su visión. De hecho alguien señala en el documental que el futuro del rock es mujer".

¿Qué veremos en Rompan todo?

La serie que puede verse ya en Netflix, es dirigida por Picky Talarico, y con la producción ejecutiva de Nicolás Entel y Gustavo Santaolalla (ganador de dos premios Óscar), Rompan todo: La historia del rock en América Latina es una serie documental de seis episodios que narra la historia de este género musical. El proyecto, producido por Red Creek, explora también cómo los conflictos sociales y políticos influenciaron discos y canciones en México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Perú y el resto del continente.

El dato

100 entrevistas forman parte de estre poryecto, entre ellos a Café Tacvba, Charly García, Los Prisioneros, El Tri y Los Fabulosos Cadillacs

