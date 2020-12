Nuevas imágenes de The Witcher revelan herramientas de entrenamiento que usan los brujos y personajes que regresan para sorprender

Cuatro espadas, un banderín colgado en un árbol y unos medallones con simbologías muy características, así como personajes que regresan del pasado, forman parte de las nuevas imágenes que tanto Netflix como el equipo de trabajo de The Witcher reveló como muestra de avance de lo que se viene en la temporada 2.

Con esto la fanaticada tiene una visión de cuáles son las herramientas de entrenamiento que usan los brujos quienes deberán enfrentar las más fuertes batallas en esta entrega y de amores que pueden volver a la vida de cada uno de los personajes de esta historia.

Kaer Morhen será el punto de encuentro para que Geralt de Rivia y Ciri se trasladen con la finalidad de recibir sus entrenamientos que le permitirán combatir a sus adversarios, por tanto estas tres imágenes develadas podrían ser una muestra de ello. "Hoy, has elegido el destino. Honra a los brujos que vinieron antes, ahora mira a tu alrededor y permítele a tu curiosidad explorar", es el mensaje escrito en el tweet con el que se presume que nuevas criaturas y personajes están por llegar y darle un vuelco a esta temporada tan esperada.

We've got a little #Witchmas present for you. Here's some sneak peeks from the set of Witcher Season 2. pic.twitter.com/CtGS354FU6

— NX (@NXOnNetflix) December 16, 2020