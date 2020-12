Ana Patricia Rojo contesta a críticas por vender suplementos alimenticios: “No creo que me quite como actriz”

Para nadie es un secreto que la crisis financiera desatada por la covid-19 ha puesto en jaque al mundo del espectáculo: las actividades en el medio artístico se han suspendido o cancelado y las producciones televisivas son escasas, situación que ha orillado incluso a grandes estrellas, como Ana Patricia Rojo, a buscar alternativas para generar ingresos con los que mantener a su familia.

Ana Patricia Rojo recuerda la fuerte bofetada que Leticia Calderón le dio en ‘Esmeralda’: "Me dejó sorda" La actriz interpretó a la malvada ‘Georgina’ en la telenovela de 1997.

A pesar de su prolífica trayectoria con más de 20 años en el mundo del entretenimiento, la querida de villana de telenovelas se vio en la necesidad de emprender en el negocio de venta de suplementos alimenticios y productos dirigidos a la pérdida y control de peso ante la falta de trabajo como actriz en medio de la contingencia actual.

Con mucha emoción, hace algunos meses, la guapa artista de 46 años habló sobre esta aventura como empresaria con la que ha podido salir adelante en medio de la pandemia; sin embargo, la noticia sorprendió al público considerando su gran fama y generó todo tipo de reacciones entre las que no faltaron las mofas, mismas a las que ahora la actriz respondió con gran dignidad y orgullo.

Ana Patricia Rojo defiende su trabajo como empresaria

Durante una reciente entrevista a Ventaneando, la luminaria de grandes telenovelas como Destilando amor habló sobre el trabajo al que se ha estado dedicando durante la crisis sanitaria y además aprovechó para replicar a las burlas que recibió por su emprendimiento con unas certeras palabras.

“Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable ni para generar lástima por parte de ninguna persona. Yo no sé por qué de repente se convirtió en ‘Ana Patricia Rojo está vendiendo jugos, Ana Patricia Rojo está irreconocible, Ana Patricia Rojo tiene que hacer batidos para vivir’, si así fuera señores creo que no tendría nada de qué avergonzarme porque si yo tuviera que ir a hacer batidos para traer un ingreso a mi casa lo haría”, sentenció.

La hija del fallecido primer actor Gustavo Rojo además recalcó que ha sido una persona muy trabajadora desde temprana edad y no podía simplemente quedarse de brazos cruzados hasta que la pandemia pasara pues su familia depende de ella.

“Empecé a trabajar a los cinco años, soy una madre que está encargada de sus hijas al 100 por ciento, tengo una mamá de cierta edad que también depende de mí y además no solo eso, sino que cuando somos trabajadoras y cuando estamos acostumbradas a producir por supuesto que queremos seguir haciéndolo y no esperar a que nos el maná caiga del cielo o a que pasen las contingencias para volver a pisar un escenario”, remató.

Fue el pasado mes de julio que Ana Patricia Rojo develó al programa De primera mano que, ante la falta de empleo en el medio artístico mexicano, decidió invertir sus ahorros en una empresa brasileña especializada en la venta de productos para el control de peso.

"Buscando otras alternativas y buscando también desarrollarme en otros aspectos, me estoy involucrando en el proyecto de una empresa brasileña que está empezando a traer sus productos a México y pues me he asociado para poder distribuir esos productos en el país”, explicó.

Igualmente, en esa ocasión, detalló un poco más sobre los productos que vendía: "Hay una línea de batidos, de licuados para control de peso, para aumentarlo, mantenerlo o bajarlo de acuerdo a cada persona; también hay una línea de cremas maravillosas y de productos para masajes para adelgazar que están increíbles".

"(Mi idea) se concreta a partir de la pandemia, pero desde hace algún tiempo ya tenía la inquietud de buscar la posibilidad de tener un negocio alterno que me diera la oportunidad de estar más tiempo en casa, por eso aproveché", destacó.

Asimismo, Rojo destapó si dejaría definitivamente la actuación para dedicarse al mundo empresarial: "No sé. Mi ideal sería… escoger personajes o proyectos que realmente resuenen con quien soy como persona y actriz”, dijo.

Aunque todavía no sabe qué ocurrirá con su carrera artística, lo cierto es que con este emprendimiento, Ana Patricia Rojo se suma con éxito a otras estrellas, como Violeta Isfel y Michelle Rodríguez, que han apuntado por resurgir como empresarios en medio de la pandemia en curso para poder subsistir.

También te puede interesar: