Hija de Andrea Legarreta, Nina, enamora en jeans rotos, suéter tejido y botas de invierno

Andrea Legarreta siempre ha sido una mamá preocupada por apoyar a sus hijas en todos sus sus emprendimientos y proyectos. Y ahora, está muy orgullosa por la aventura musical que iniciaron su hija Mía Rubín con su propio papá Erik Rubín, con el concierto online Raíces que de seguro encantará a todo el público.

Recientemente pudo entrevistarlos en el programa Hoy, donde padre e hija compartieron detalles de su presentación: "Los invitados más especiales del 2020!!! Mi corazón se llena de orgullo amores!! Qué lindo tenerlos en HOY!! Ya falta un día para su concierto #Raíces!!", escribió la conductora al compartir una foto junto a ellos en el foro de televisión.

Andrea Legarreta muestra su cocina bohemia y chic mientras prepara un rico postre en casa Se mostró de lo más natural en un reciente video

Hija de Andrea Legarreta enamora en jeans rotos, un suéter navideño

Pero su hija menor, Nina Rubín, también se ha convertido en toda una influencer en redes sociales. Su carisma y dulzura han enamorado a sus seguidores desde que inició las grabaciones de la telenovela Te acuerdas de mí, donde forma parte del elenco juvenil y proyecto con el que debuta en la actuación.

Y ahora, en la temporada navideña, no se podía quedar sin presumir sus looks: en una reciente reunión de amigos junto a su mamá Andrea Legarreta y sus compañeros del programa Hoy, deslumbró con un look casual de jeans rotos, un suéter de lana navideño y un par de botas de invierno de piel de peluche.

Andrea Legarreta hipotiza en un vestido de malla playero a sus 49 años Sorprendió a sus seguidores con su belleza

Nina Rubín siempre incorpora a sus looks los pantalones de mezclilla rotos, armando atuendos llenos de rebeldía pero sin faltar el toque tierno. En sus pasadas vacaciones por Irlanda con su familia, recorrió las calles en jeans rotos, tenis y una sudadera blanca delicada y casual.

Y, si algo heredó Nina de su mamá, es su pasión por la vida saludable y el ejercicio. Hace un par de días, ambas se fotografiaron tomando una clase de Bootcamp, demostrando que los buenos hábitos se cultivan desde la juventud.

Te recomendamos en video