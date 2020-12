Mirreyes Vs Godínez se adaptan a la pandemia, y regresan con un especial home office

La película Mirreyes contra Godinez se estrenó en enero de 2019, convirtiéndose en la quinta cinta más exitosa en la historia de la taquilla mexicana, al recaudar 237 millones de pesos.

La segunda parte ya está planeada, pero la pandemia afectó que se concluyera este año, sin embargo la misma crisis sanitaria dio pie a Home office: un especial de Mirreyes contra Godínez.

Este spin-off podrá ser visto a través de Amazon Prime Video, y regresan Daniel Tovar, Regina Blandón, Diana Bovio y Gloria Stálina, con quien Publimetro tuvo la oportunidad de conversar.

"Estamos muy felices con este proyecto, los productores nos lo presentaron a mitad de la pandemia, y dijimos 'cómo lo vamos hacer si no podíamos salir', finalmente lo leímos y empezamos a ensayar por zoom, tal cual la dinámica del especial. Pero sobre todo me alegro mucho que todos somos muy amigos fuera de cámaras y nuestra dinámica funciona muy bien porque todos aportamos en los personajes de los demás para mejorar", dijo Regina Blandón, y agregó, "si nos extrañamos en set, porque cada uno filmó por separado, pero el resultado es satisfactorio, tiene un mensaje y está muy ad hoc a lo que estamos viviendo, cualquier persona que lo vea se va a reflejar en alguno de los momentos de los personajes".

Cada uno de los actores de el especial de Mirreyes contra Godínez filmó por separado, mientras que en la pantalla los vemos la dinámica de una junta por zoom, combinado con testimonios de cada personaje sobre sus vivencias en la pandemia, de una manera divertida.

"Extrañé a mis compañeros en el set, pero recordé porqué hago esto y porqué nos enamora tanto nuestra profesión. Además de que a través de la comedia, podemos brindar un poco de tranquilidad y diversión en estos momentos complicados, y sobre todo envíar un mensaje de esperanza y unión, es un privilegio", comentó Diana Bovio.

Génaro, Michelle, Nacy y Sofía, personajes que forman parte de Mirreyes Vs Godinez, también regresan para mandar un mensaje de unión y esperanza, explicó Daniel Tovar.

"La pandemia nos llevó a confrontarnos, no sólo a estar solos, si no encerrados. El asunto de no tener contacto es difícil, sigo extrañando mucho a mi familia. Yo tenía muchas ganas de regresar al set y ver a mis compañeros, y al no tenerlos fue un reto que se logró hacer muy bien, porque encontramos la manera; y al final eso fue lo que me dio un poco de paz y tranquilidad, de ver que siempre vamos a encontrar la manera de salir adelante, y no sólo a la hora de hacer una película, creo que es un poco el mensaje de este especial, que siempre hay que encontrar la manera de hacer las cosas".

Por su parte, Gloria Stálina que Home office: un especial de Mirreyes contra Godínez, asegura pasar un momento agradable. "Lo importante es que todas sintamos empatía con nosotros mismos, justamente con la soledad y la gente en casa, y con el que está afuera, podemos ser más compasivos con el otro. Creo que esa es la importancia de que vean esto porque se van a sentir identificados, y que cuando la gente lo vea se ría y diga 'ya pasé por todas esas"".

Estreno

18 de enero se estrena Home office: un especial de Mirreyes contra Godínez a través de Amazon Prime Video.

¿ De qué va Home office: un especial de Mirreyes contra Godínez?

Los empleados de Zapaterías Kuri González no aguantan la cuarentena y recuperar un cargamento de zapatos atorado en la aduana será más difícil que nunca, cuando todo el equipo está al borde de un colapso

