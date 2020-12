Muere papá de Carla Morrison por complicaciones del Covid-19

Carla Morrison compartió la triste noticia de la muerte de su padre. La cantante mexicana escribió en Instagram que su papá falleció el 12 de diciembre tras una larga enfermedad que se complicó por Covid-19.

Carla Morrison acompañó la publicación con una fotografía que parece ser de su progenitor cargándola cuando era una bebé, aunque no se especifica.

“Tuve la gran oportunidad de despedirme de él por teléfono. Es duro que obligatoriamente debamos hoy vivirlo a la distancia. Este dolor es diferente, esta ausencia es diferente, este dejar ir es totalmente diferente”, escribió Morrison, quien actualmente vive en París. “Este proceso y dolor sé que va para largo pero me quedo tranquila sabiendo que Dios lo tiene con él”.

La intérprete de éxitos como Déjenme llorar y Te regalo compartió que, de sus hermanos, era la que tenía más parecido físico con su padre y que él la impulsó a mudarse a París. También dijo que su “apá”, como se refirió a él a lo largo del texto, les pedía que lo llamaran por su nombre, Eduardo “Lalo”.

“Lalo, seguro ya conociste a Dios y sabes el significado de la vida, seguro estás contento y ya nada te duele, seguro sonríes un montón”, escribió. “Gracias por elegirme como una de tus hijas, gracias por ser mi apá”.

Carla Morrison y su música

Carla Morrison anunció a finales de 2017, que tomaría un año sabático para descansar y nutrir su parte espiritual y creativa, pero eso tiempo se ha extendido hasta el 2020.

“No hay nada más en el 2018 que el documental en el que estoy trabajando. Quiero tomar un año libre para descansar, para vivir, para hacer otras cosas, para componer, porque me inspiro de la cotidianidad; aunque tengo amigos famosos yo no me junto con ellos, me junto con mis amigos de la casa, con los que me pongo borracha", señaló en su momento Carla Morrison.

La cantante tomó la decisión de desenchufarse de todo tipo de conexión virtual, porque reveló que no quiere ser una esclava de la realidad virtual.

Han pasado casi tres años, y Carla Morrison ha realizado pocas cosas en los escenarios, como participaciones especiales con músicos y festivales.

