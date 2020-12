Obama señala que The Boys es su serie favorita y sus protagonistas lo celebran en redes sociales

Si algo ha demostrado el expresidente Obama es que su popularidad no ha disminuido desde que finalizó su mandato en los Estados Unidos, por el contrario, él y su familia se han convertido en figuras influyentes de las que muchos aún están atentos. Es por ello, que tras una reciente entrevista sorprendió cuando dijo que la serie The Boys es una de sus favoritas y que por nada del mundo se la pierde.

A través de Entertainment Weekly se conoció esta información con la que el expresidente una vez más genera empatía con sus seguidores y los de esta irreverente historia con la que Kripke ha alcanzado la fama y reconocimiento gracias a su adaptación.

"Lo que más disfruto de The Boys, es el ver cómo cambian las convenciones de superhéroes para dejar al descubierto cuestiones de raza, capitalismo y los efectos distorsionadores del poder corporativo y los medios de comunicación", dijo al portal que luego de la publicación generó revuelo en las redes sociales.

Ummm. You guys? HOLY. SHIT.

Thanks for watching, @BarackObama. If you ever wanna hang out, hit me up in my DM's. (But seriously, this is amazing, THANKS for the shout out) #TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @SPTV #SPNFamily https://t.co/Ek9rYEdzm9

— Eric Kripke (@therealKripke) December 15, 2020