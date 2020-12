Protagonistas de "Vencer el desamor" terminan grabaciones y se despiden con emotivos mensajes

Tras dar el claquetazo inicial bajo estrictas medidas sanitarias el pasado mes de junio, el elenco de Vencer el desamor terminó sus grabaciones el miércoles 16 de diciembre en el foro 9 de Televisa con sus cuatro destacables protagonistas presentes para cerrar la trama: Daniela Romo, Claudia Álvarez, Valentina Buzzurro y Julia Urbini.

Luego de meses de retraso para el inicio de su filmación debido al brote de coronavirus, esta producción de Rosy Ocampo, la segunda de la franquicia Vencer, arrancó su rodaje imparable y finalmente se despidió en el mismo lugar donde comenzó a tomar forma con un gran aplauso de todos los presentes.

Después de seis meses trabajando arduamente para llevar a las pantallas esta entrañable trama que fomenta la sororidad y hoy en día se corona como una de las más exitosas de todo el año, las actrices que dieron vida a las inolvidables ‘Bárbara’, ‘Gemma’, ‘Ariadna’ y ‘Dafne’ se dijeron adiós llenas de nostalgia, gratitud y un gran aprendizaje de esta historia que ha resonado fuerte ente la audiencia en México e Hispanoamérica.

“Gracias a cada uno de ustedes por su entrega, pasión y profesionalismo para terminar este proyecto Vencer el desamor en las circunstancias más adversas que nos ha tocado trabajar”, agradeció Ocampo a través de sus historias en Instagram junto a un clip donde se ve a las protagonistas abrazarse y al equipo de producción aplaudir luego de aparentemente grabar la última escena en la casa de los ‘Falcón’, sitio donde inició el relato, uno de los primeros de la televisora de San Ángel en finalizar en medio de la pandemia.

A través de sus respectivas cuentas en Instagram, algunas de las actrices principales de Vencer el desamor compartieron emotivos mensajes y postales nunca antes vistas para anunciar el término del rodaje de la telenovela pero además compartir con sus seguidores el cúmulo de emociones ante la despedida de la piel de sus personajes.

Una de las primeras en manifestarse fue Claudia Álvarez, quien regresó a los foros con esta producción con el papel de ‘Ariadna’, una mujer que debe hacer frente al abandono de su pareja mientras intenta descubrir la mejor manera de educar a su hijo, un pequeño con síndrome de Asperger.

Junto a una foto donde posa con sus coprotagonistas femeninas, Claudia expresó emocionada: “A mis niñas hermosas, Valentina Buzzurro y Julia Urbini, qué honor compartir este proyecto con ustedes y me falta mi Daniela Romo en esta foto para decirles que viví en el presente cada día con ustedes, sabiendo que estaba disfrutando y aprendiendo mucho de cada una”.

“¡Fuimos un gran equipo! Hoy terminamos de grabar, pero saben que cuentan conmigo para siempre. ¡Sigan volando tan alto como puedan y espero volver a coincidir con ustedes en otro proyecto! Las quiero mucho”, manifestó sincera la estrella de 39 años.

Por otro lado, la actriz de ‘Gemma’, una joven con grandes sueños proveniente de una familia de bajos recursos que afronta un embarazo no deseado, subió a su perfil en la red social la misma imagen que Álvarez junto a un par más. Y, en una de estas, se puede apreciar la casa de los ‘Falcón’ totalmente vacía del mobiliario.

Estos retratos los acompañó con unas muy emotivas palabras. “Ver la casa Falcón vacía me hizo sentir un enorme agradecimiento al espacio que se prestó para que creáramos un mundo. Ver mi vestuario en el sillón sin estar ya en mi cuerpo me hizo sentir nostalgia y gratitud porque mi creación comenzó y terminó con él”, comenzó su mensaje.

“Ver a mis maravillosos compañeros irse a casa sabiendo que mañana no podré despertarme e ir a verlos como si viviéramos juntos para jugar y reír me hizo extrañarlos, despedirme de todas y cada una de las personas detrás de cámaras me hizo valorar todo lo que me han enseñado”, escribió.

Por último, concluyó: “No me queda más que agradecer a todos los que creyeron en mí para darle vida a este personaje que ahora se ha instalado en mi alma para toda la eternidad”.

Igualmente, la legendaria Daniela Romo, quien volvió a la música y a la actuación con este proyecto donde es ‘Bárbara’, una mujer conservadora y orgullosa que necesitará hallar el amor propio en medio del “nido vacío”, también se manifestó sobre el final del rodaje de esta telenovela que en el pasado ha calificado como “un regalo de vida”.

“Inmensamente agradecida con todos ustedes por siempre estar ahí con cada uno de sus comentarios, mensajes y su cariño. Culminan las grabaciones de Vencer el desamor, pero nuestra historia continúa hasta finales de febrero. Aún queda mucho por contar, así que los invito a que no se pierdan ni un capítulo. Y vienen muchas sorpresas. ¡Gracias siempre!”, redactó al lado de un cuadro de la casa de ‘Bárbara’ donde se puede ver a Daniela en los años de su juventud.

Por su parte, Urbini, quien encarna magistralmente a ‘Dafne’, una madre que deberá sobrellevar la viudez para salir a flote con sus dos hijos menores y protagoniza uno de los romances favoritos de la trama con ‘Gael’, todavía no ha dejado su mensaje de despedida de manera permanente en su perfil, pero sí ha reaccionado a las publicaciones de sus colegas y, anteriormente, ha hablado sobre lo que le ha dejado este personaje que la retó como actriz.

“Me ha hecho valorar cómo estoy y espero que la gente se identifique con temas reales. Me siento muy feliz de estar en este proyecto”, comentó en una entrevista a Las Estrellas donde además expresó lo agradecida que estaba con sus compañeros de elenco. “Me siento muy cómoda. Es la primera vez que trabajo con ellos y me siento como en casa, tranquila”.

Por supuesto, ellas no fueron las únicas, otros actores del reparto de Vencer el desamor como Altaír Jarabo e Iker García también se despidieron de este proyecto que, aunque ya acabó grabaciones, todavía le restan varias semanas al aire para seguir “venciéndolo todo” hasta llegar a su desenlace.

Vencer el desamor se transmite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

