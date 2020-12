Selena Gomez elegante y sensual con vestido de seda platinado y detalles de encaje

Selena Gomez ha podido deshacerse de su imagen de niña inocente con la que comenzó en el mundo del espectáculo. La actriz y cantante, de 28 años de edad, ha vivido una metamorfosis los últimos años, incluso un renacer espiritual.

Saltando a la fama al protagonizar 'Los hechiceros de Weberly Place', Selena irrumpió con fuerza en el mundo de la música donde logró vender millones de discos y ganar varios galardones, hasta su último álbum el cual sirvió como un testimonio personal luego de su separación de Justin Bieber.

En cuanto a moda se trata, Selena Gomez se ha manejado con mucha elegancia y clase en las alfombras rojas y sesiones de fotos que protagoniza. La intérprete de Naturally suele también agregar algunos toques de sensualidad a sus atuendos, logrando enloquecer a sus fans.

Su portada más reciente fue para la revista Billboard donde, acompañada de Billie Eilish y DaBaby, fascinó con una blusa manga larga animal print y una falda de cuero marrón estilo tubo, mostrando su talento para modelar.

Selena Gomez luce sexy y elegante con vestido de seda platinado, encaje en el pecho y tirantes

Este es un outfit que dista de sus momentos más sexys y elegantes durante su carrera. Uno que es bastante recordado por sus seguidores mostró a Selena Gomez derrochando cuerpazo con un vestido de seda platinado, lleno de detalles en encaje en la parte del pecho.

Con su cabellera suelta y maquillaje en tonos neutros, la actriz, quien está filmando su nueva serie 'Only Murders in the Building' estilizó su silueta al ajustar el vestido a la altura de la cintura, viéndose elegante sin perder su sensualidad natural.

Selena Gomez combina un leggings de cuero y un maxi abrigo de piel Louis Vuitton y muestra el look de invierno ideal Posó hermosa para la portada de la revista Vogue México

Enfocada en su carrera actoral, Selena Gomez puede que este viviendo el mejor momento de su carrera. Recientemente estuvo presente en algunos titulares al servir de inspiración para una canción del nuevo álbum de Taylor Swift, con la que tiene una amistad de años, ambas consentidas del público.

