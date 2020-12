Kendall Jenner fascina en acogedora mini sudadera negra, leggings acanalados y mini botas Ugg

Kendall Jenner está consciente de que cualquier actividad fuera de casa, por más breve o mundana que sea, amerita un estilismo rompedor, que le siente sensacional y además sea apropiado para la ocasión. Por esta razón es que luce espectacular incluso cuando va a ejercitar.

Kendall Jenner conquista en un look "total black" con pantalones sastre, blazer de cuero oversize y tenis La modelo dio una nueva lección de estilo.

A lo largo de este atípico año, la top model del clan Kardashian-Jenner ha hecho de sus salidas al gimnasio una permanente pasarela sobre la que da continuas lecciones de moda con looks deportivos osados y siempre atinados que demuestran esa capacidad que tiene para dar con outfits prácticos, estilosos y favorecedores.

Y por supuesto, el hecho de que la Navidad esté a la vuelta de la esquina no ha cambiado ni el hábito de entrenarse ni el de lucir guapísima con sus apuestas de moda para el gimnasio. De hecho, tan solo en días recientes, volvió a enamorar al llevar un atuendo sport chic en el que combinó las típicas prendas para el gym con algunas otras lejos de lo tradicional para estos escenarios.

Kendall Jenner enamora con su look deportivo de temporada

El pasado domingo 13 de diciembre, Kendall Jenner fue captada por la prensa luciendo nuevamente sensacional en compañía de su mejor amiga Hailey Bieber mientras caminaban hacia el gimnasio para su entrenamiento en un fresco día en Los Ángeles; informó Daily Mail.

Aunque ambas supermodelos derrocharon belleza con sus atuendos antes de su agotadora sesión de ejercicios para esculpir sus atléticas figuras, en esta ocasión, Jenner destacó llevando su atuendo deportivo con un calzado confortable fuera de lo común en cuanto a looks de gimnasio se refiere.

Y es que para ejercitarse, Kendall descartó las sneakers y apostó por unas mini botas Ugg café claro predilectas para esta temporada con las que mostró que se podía estar cómoda, abrigada y a la moda sin sacrificios.

Kendall combinó sus botas de piel de oveja, específicamente el modelo “classic ultra mini”, con una confortable mini sudadera negra de acabado peluche que mantuvo cobijado su torso y un par de entallados leggings acanalados del mismo color con tiro alto que realzaron su micro cintura y sus piernas tonificadas, ambas prendas de Good American, la marca de su hermana Khloé Kardashian; informó la cuenta en Instagram @kendalljennercloset.

La estrella de la telerrealidad complementó su outfit con una refinada bolsa de semi charol negro firmada por By Far; un par de sus gafas de sol favoritas de Dmy by Dmy y, al igual que su “bestie”, un cubrebocas negro a juego con su vestuario para protegerse de la pandemia de covid-19 todavía en curso, aunque en su caso, lució el modelo "onyx" de Skims.

“Me encantó este look”, “El jersey se ve tan cómodo”, “Amo las gafas de sol”, “Hermosa, Kendall”, “Las Uggs están de vuelta y nos encanta”, “Amo sus zapatos”, “Reina elegante” y “Me encanta el atuendo de Kendall, especialmente su sudadera”, fueron algunos de los halagos que recibió en Instagram, donde cuentas de fans retomaron las fotos de los paparazzis en las que Kendall presume su apuesta athleisure.

