Esta es la hija de Patrick Dempsey que causa furor por su belleza y recetas de cocina

Aunque su cuenta de Instagram está privada Talula Fyfe Dempsey es toda una personalidad de las redes sociales, pues a través de su receta Yummy Acai Bowl, apareció en el sitio web Roughlyruff.com y desde entonces se convirtió en toda una referencia del mundo saludable con tan solo 18 años. Pero además, tiene como padre al actor Patrick Depsey y como madre a la famosa maquilladora de figuras importantes de Hollywood como lo es Jillian Dempsey.

Esto ha hecho que sea famosa entre los jóvenes, pues además de convivir en un mundo de estrellas, posee un encanto natural y una belleza que ha enamorado a sus fans que ella suele seleccionar para que puedan seguirla en el mundo 2.0.

Ella es Talula Fyfe Dempsey que causa furor por su belleza y recetas de cocina

Esta joven que recientemente cumplió 18 años se ha vuelto tendencia tras aparecer en la cuenta de su padre, a través de ella recibe todos los halagos y comentarios que sus fans le hacen con la finalidad de obtener consejos, tips o recomendaciones sobre su alimentación.

Y es que esta rubia que decidió abrir un blog de cocina se ha encargado de marcar tendencia con su innovador plato de base de açai, una fruta que contiene poderosos beneficios para la salud y que pocos conocían.

Por si fuera poco, es una aliada de su padre, pues siempre recurre a él en busca de los mejores consejos para la actuación, pues ella ha manifestado que en un futuro, no muy lejano, quiere experimentar el estar frente a las cámaras. Y aunque sus padres aún no la han consentido en ello, no es de extrañar que muy pronto sorprenda con algún proyecto en televisión.

Esta jovencita también ha formado parte de diversas campañas publicitarias en las que ha servido de modelo para su madre quien tiene una línea de productos de maquillaje y cuidado personal.

